Koronavírus

Romániában ismét gyorsult a járvány terjedése

Romániában ismét felgyorsult az új típusú koronavírus-járvány terjedése: a csütörtök kora délutáni összesítés szerint 491-re emelkedett a 24 óra alatt igazolt új fertőzések száma, miután az utóbbi négy napon átlagosan 300 újabb fertőzést regisztráltak.



Ezzel 7707-re nőtt az országban észlelt fertőzések száma. A diagnosztizált betegek közül 243-at ápolnak intenzív osztályon.



Az országban a stratégiai kommunikációs törzs (GCS) csütörtöki jelentésének közzétételéig 386 koronavírusos beteg halt meg. Az utóbbi 24 órában az előző napi rekordnál öttel kevesebb, 25 halálesetet regisztráltak. Az első fertőzés megjelenése óta 1357 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. Az előző két naphoz hasonlóan, az utóbbi 24 órában is jóval több mint száz (140) Covid-19-cel diagnosztizált páciens hagyhatta el a kórházat.



Az utóbbi 24 órában több mint hétezren kerültek ki a karanténból, de jelenleg is több mint 60 ezren töltik otthoni elkülönítésben és csaknem 23 ezren hatósági felügyelet alatt a lappangási periódusnak tekintett időszakot.



A GCS jelentéséből kiderült: az utóbbi 24 órában végezték el az eddigi legtöbb (4800) koronavírus-tesztet.



Az egészségügyi miniszter csütörtökön kiadott rendelete szerint Romániában kiterjesztik a koronavírus-tesztelést több, más okból egészségügyi ellátásra szoruló, veszélyeztetettnek minősülő páciens-kategóriára.



Ezentúl a kemoterápiás kezelés alatt álló vagy műtéti beavatkozásra váró rákbetegeken, a szervátültetésre készülő pácienseken, illetve donorokon, az otthoni vagy hatósági karanténban lévő, illetve Covid-19-ben szenvedő betegekkel érintkezésbe került várandós nőkön, a fertőzött személyekkel kapcsolatba került, dialízisre járó pácienseken és az idősotthonok gondozóin is elvégzik a koronavírus-tesztet.



Nelu Tataru egészségügyi miniszter a szerdai kormányülésen elmondta: Romániában jelenleg napi hatezer teszt elvégzésére van műszaki kapacitás 57 regionális központban, ám a szakképzett, tapasztalt személyzet hiánya miatt jelenleg napi 4500-4700 teszt elvégzésére van reális lehetőség.



Az egészségügyi minisztérium egy másik rendelete szerint a legfertőzöttebb nyugat-európai országokból, valamint az Egyesült Államokból, Törökországból vagy Iránból hazatérő román állampolgároknak már nem kell két hétre hatósági karanténba vonulniuk, ha írásos nyilatkozatban vállalják az otthoni - a többi lakót nem veszélyeztető, külön helyiségben töltendő - elkülönítést.



Csütörtök délutáni sajtóértekezletén Marcel Vela belügyminiszter azonban arra figyelmeztette a külföldön élő román állampolgárokat: tévednek, ha az erről szóló sajtóhíreket úgy értelmezik, hogy az országba hazatérve, családjukkal tölthetik a húsvétot. Az intézkedéssel a járványügyi helyzet romlására készült fel az egészségügyi tárca, de egyelőre még nem alkalmazzák, hiszen még több mint 13 ezer férőhely van szabadon a hatósági karanténközpontokban és a "vörös zónákból" érkezőket oda szállítják.

Csütörtökön a belügyminiszter újabb katonai rendeletet is kiadott, amelyben hatályon kívül helyezik a búzaexport tilalmát, további 14 napra meghosszabbítják a légi közlekedést Románia és a legtöbb koronavírus-fertőzéssel küzdő tíz ország között, valamint rendezik a román-bolgár határon át munkába ingázók helyzetét.



Mivel az ország lakosságának több mint 85 százalékát kitevő ortodox vallásúak a hét végén ünneplik a húsvétot, a GCS újabb ajánlásokat adott ki a fertőzésveszély csökkentése érdekében. Ebben egyebek mellett mindenkit arra figyelmeztetnek, hogy ha vásárolni indul, ne a 65 év felettieknek fenntartott, 11 és 13 óra közötti időszakban tegye, és intézze el a bevásárlást valamennyi családtagja és az idős szomszédok számára is.



A GCS arra kért mindenkit, hogy csak a közös háztartásban élőkkel ünnepeljen, ne fogadjon vendégeket, ne látogassa meg rokonait és ismerőseit. A parkokban, zöldövezetben vagy bármely más közterületen piknikezni húsvétkor is tilos - figyelmeztet a kommunikációs törzs.