Koronavírus

A halálos áldozatok és a gyógyultak száma is rekord mértékben emelkedett Németországban

2020.04.16 18:23 MTI

Az új típusú koronavírus okozta betegség halálos áldozatainak és a vírustól megszabadultak száma is minden korábbinál nagyobbat nőtt Németországban a Robert Koch járványügyi intézet (RKI) csütörtöki kimutatása szerint.



Az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2) csütörtökig 130 450 ember szervezetében mutatták ki, ami 2866 esettel több az egy nappal korábbinál.



A vírus okozta betegségben (Covid-19) 3569 igazolt fertőzött halt meg, ez 315 esettel haladja meg az egy nappal korábbit. A halálos áldozatok napi száma először lépte át a háromszázat.



Azonban a gyógyultnak minősülő, vagyis azon igazolt fertőzöttek száma, akik már átestek a fertőzésen, szintén rekord mértékben, 4500-zal emelkedett, 77 ezerre.



A járvány egyelőre nem terheli túl az egészségügyi ellátórendszert. Az intenzív és baleseti ellátási terület szakmai szervezetének (DIVI) nyilvántartásában szereplő 1143 klinika közül 727-ben vannak szabad intenzív ágyak. Az intenzív osztályokon 2544 pácienst ápolnak Covid-19 betegséggel, 75 százalékuk szorul mesterséges lélegeztetésre.



A szövetségi kormány és a tartományi kormányok az ellátórendszer teherbíró képességére hivatkozva szerdán elhatározták, hogy közös alapelvek szerint április 20-tól megkezdik a járvány lassítására bevezetett korlátozások fokozatos lazítását.



Így hétfőtől megnyithatnak a 800 négyzetméternél kisebb értékesítési területű kiskereskedelmi üzletek, ha üzemeltetőik biztosítják, hogy nem alakul ki torlódás a boltban, és sor a bejáratoknál. Mérettől függetlenül megnyithatnak az autókereskedések, kerékpár-szaküzletek és könyvesboltok is. Az oktatás május 4-től indulhat újra.



Egyelőre május 4-ig továbbra is érvényben marad a társas távolságtartás alapszabálya, miszerint mindenki legfeljebb egy további emberrel tartózkodhat együtt a lakásán kívül, vagy azokkal, akikkel közös háztartásban él, és a többiektől legalább másfél méter távolságot kell tartani.



A megállapodás nem kötelező érvényű, a tartományok saját hatáskörben szigorúbb előírásokat is bevezethetnek.



Az RKI legutóbbi számításai szerint a március közepe óta bevezetett korlátozásokkal sikerült az 1 körüli szintre szorítani az úgynevezett reprodukciós rátát (R0 érték), ami azt jelenti, hogy egy fertőzött átlagosan már csak egy további embernek adja tovább a vírust.



Ez komoly siker, de csak "apró lépésekkel" lehet haladni tovább, mert ha az R0 1,3-ra emelkedik, akkor már júniusra túlterheli az egészségügyi ellátórendszert a betegek tömege. Ha az R0 1,2-re emelkedik, akkor júliusra terhelődik túl a rendszer, ha pedig 1,1-re, akkor októberre nem lesz elég kapacitás a betegek ellátására - mondta Angela Merkel kancellár a tartományi kormányfőkkel folytatott szerdai megbeszélés után.