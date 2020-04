Koronavírus-járvány

New York államban közterületen kötelezővé tették a szájmaszk viselését

New York államban péntektől közterületen kötelező a szájmaszk viselése - jelentette be szerdán Andrew Cuomo, az állam kormányzója.



Az új rendelkezés értelmében kötelező lesz a védőmaszk a forgalmas utcákon, tömegközlekedési járműveken, és minden olyan helyen, ahol az embereknek nincs módjuk megtartani a kétméteres távolságot egymástól.



New York kormányzója kifejtette: a vírus terjedésének lassítása az egész járvány megállításának kulcsa. "Hogyan teheti meg valaki, hogy nem visel védőmaszkot, amikor egy embertársa közelébe kerül? Mégis, mivel indokolhatná ezt?" - tette fel a kérdést, hozzátéve, hogy aki nem tudott védőmaszkot vásárolni, annak egy sállal vagy valamilyen más ruhadarabbal kell eltakarnia a száját és az orrát.



Cuomo közölte, hogy egyelőre nem büntetik meg azt, aki megszegi az előírást. Bejelentése előtt nem sokkal Bill De Blasio, New York város polgármestere arra kérte a még nyitva tartó üzleteket, hogy szólítsák fel vásárlóikat szájmaszk viselésére.



New York államban csak szerdán újabb 752 halálos áldozata volt az új koronavírus okozta Covid-19 betegségnek, és több mint 12 ezren haltak bele.



A kormányzó hangsúlyozta: bár még nincsenek túl a járvány nehezén, de New York állam egész területén - amely a járvány egyik amerikai gócpontja - lassan, de csökkenőben van az újonnan kórházba szállított betegek száma. "Az egészségügyi rendszerünk stabilizálódott. Nem igazolódtak félelmeink, hogy a rendszer nem bírja majd a betegek ellátását" - mondta.



Az állam helyzetének javulását jelzi, hogy vezetése 100 lélegeztetőgépet küld Michiganbe, és további 40-et Marylandbe.



Cuomo kijelentette, hogy a válság mindaddig nem fog eltűnni, amíg nem sikerül védőoltást előállítani a koronavírus ellen. Meglátása szerint ehhez mintegy másfél évre lesz szükség. Mint mondta, az addig tartó időszakban megnövelik a vírustesztek számát. Hozzátette, hogy ehhez az általa irányított államnak nincs elégséges erőforrása, ezért a szövetségi kormányzat segítségére számít. Az üzleti-gazdasági élet újraindításáról a következő hónapokban is a járványügyi szakemberek véleménye alapján döntenek. "Az újraindítás fokozatos lesz" - ismételte meg korábbi álláspontját a kormányzó.