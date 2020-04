Koronavírus-járvány

Von der Leyen: a rendkívüli intézkedései feloldásának összehangolása lehet egyedül sikeres

2020.04.16 02:35 MTI

Csakis az lehet kellően sikeres és pozitív hatással az Európai Unióban (EU) a társadalmi és gazdasági helyreállásra, ha a tagállamok uniós szinten összehangolják a koronavírus-járvány visszaszorítására hozott rendkívüli intézkedéseik feloldását - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben, a járvány leküzdését célzó, hosszabb távú uniós stratégia bemutatásakor szerdán.



A bizottsági elnök Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével közösen tartott online sajtótájékoztatóján aláhúzta, hogy az EU útmutatásai figyelembe veszik az egészségügyi vészhelyzet alakulását és a járvány nyomán bevezetett intézkedéseknek az egységes piacra gyakorolt hatását. Hozzátette, hogy az uniós stratégiai javaslatok tekintettel vannak a lakosság igényeire is az újbóli fellendülés időszakának megteremtése érdekében.



A gazdaságot fel kell gyorsítani, és visszatéríteni a fenntartható növekedés útjára, beleértve a zöld és a digitális átmenetet is. Le kell vonni a válság tanulságait az unió felkészültségének és ellenálló képességének javítása érdekében - szögezte le Ursula von der Leyen.



Az EU május 4-én adományozó konferenciát tart az új koronavírus elleni oltásra fókuszáló kutatások támogatására - tette hozzá.



Az unió rendkívüli intézkedései működnek, lelassították a vírus terjedését, és több ezer ember életét megmentették - szögezte le a bizottsági elnök, megjegyezve, hogy bár a korábban megszokott élethez visszavezető út nagyon hosszú lesz, a rendkívüli intézkedések hatálya nem lehet határozatlan ideig tartó.



Tájékoztatása szerint a most bemutatott, nem kötelező érvényű ütemterv arra szolgál, hogy előkészítse az utat egy átfogó helyreállítási terv megvalósításához és a gazdaságélénkítő beruházásokhoz. Elmondta: az időzítés alapvető fontosságú. Közösen kell meghatározni, hogy eljött-e az idő a kijárási korlátozások enyhítésének megkezdésére. Az intézkedések fokozatos megszüntetéséhez a nemzeti egészségügyi rendszerek kapacitásának és ellenálló képességének növelése is szükséges, mert csak így lesz kezelhető a korlátozó intézkedések felszámolása után várhatóan emelkedő fertőzésszám.



A közzétett konkrét ajánlások egyebek mellett kiemelik: elegendő időt kell hagyni annak megfigyelésére, hogy az intézkedések feloldása milyen hatásokkal jár a társadalomra és a gazdaságra Az intézkedések feloldásának mindemellett célzottnak is kell lennie, ami például az érzékenyebb társadalmi csoportok hosszabb ideig tartó védelmét vagy a szükséges gazdasági tevékenységek fontossági sorrend szerinti beindítását jelenti.



A gazdasági tevékenységek fokozatos újraindítása során számos modell valósítható meg: figyelemmel érdemes lenni egyebek mellett a távmunkára alkalmas munkahelyekre, illetve a tevékenység gazdasági jelentőségére - írták. Egyszerre nem szabad mindenkinek visszatérnie a munkahelyekre.

A javaslatok szerint az unión belüli utazásra vonatkozó korlátozásokat és a határellenőrzéseket összehangolt formában kell megszüntetni a határ menti régiók járványügyi helyzetének megfelelően. Az unió külső határait - amelyeken a nem feltétlenül szükséges beutazási tilalmat jelenleg uniós ajánlás alapján május 15-ig kell alkalmazni - egy második szakaszban lehet újranyitni, figyelembe véve a vírus unión kívüli terjedését.



Az emberek gyülekezését fokozatosan szabad csak engedélyezni, figyelemmel az adott tevékenység különböző kategóriáinak sajátosságaira. Ilyen lehet az iskolai és egyetemi oktatás megindítása, a kereskedelmi célú vállalkozások, valamint az éttermek, kávéházak és bárok megnyitása, majd pedig a tömegrendezvények szervezésének és látogatásának engedélyezése.



A tagállamoknak folytatniuk kell a vírus terjedésének megakadályozására irányuló erőfeszítéseiket, figyelemfelhívó kampányokkal ösztönözve a lakosságot a higiéniai előírások és a megfelelő távolságtartás betartására.



A brüsszeli javaslatok készítői kiemelték azt is, hogy az általános vészhelyzetet célzott kormányzati beavatkozással kell helyettesíteni az átláthatóság és a demokratikus elszámoltathatóság biztosítása érdekében.



Hozzátették, hogy az intézkedések feloldásának hatásait nyomon kell követni, és fel kell készülni a szigorúbb intézkedésekhez való visszatérésre szükség esetén.



"Európa erőssége a társadalmi és gazdasági egyensúlyban rejlik. Tanulunk egymástól, és közösen segítünk az Európai Uniónknak kilábalni a válságból" - fogalmazott von der Leyen.



Charles Michel azt mondta, az uniós tagországok állam-, illetve kormányfői április 23-án, videókonferencia keretében tervezett csúcsértekezletükön az EU következő, 2021-től érvényes hosszú távú költségvetési terveinek átdolgozásáról tanácskoznak majd, hogy forrásokat szerezzenek a koronavírus-járvány utáni gazdasági fellendülés támogatására.