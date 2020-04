Koronavírus

A kaliforniai kormányzó az állam fokozatos újranyitására készül

"Ne sürgessük a dolgokat, ne kövessük el azt a hibát, hogy túlságosan hamar feloldunk mindent, még ha ezt szeretnénk is." 2020.04.15

Fokozatosan tervezi újranyitni az egyesült államokbeli Kalifornia állam gazdasági és mindennapi életét Gavin Newsom kormányzó - ezt ő maga jelentette be helyi idő szerint kedd este Sacramentóban azon a sajtókonferencián, amelyen a közeljövőre vonatkozó elképzeléseit vázolta fel.



A kormányzó nem jelölt meg konkrét határidőt a mintegy negyvenmillió lelket számláló nyugati parti állam gazdasági életének újraindítására és a koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási korlátozások enyhítésére. De elmondta, hogy ehhez több feltételt szeretne megteremteni.



E feltételek között sorolta fel a minél nagyobb számú vírusteszt elvégzését, a koruk vagy betegségük miatt sérülékenyebb lakosok védelmének megszervezését, a kórházak felkészítését a járvány esetleges kiújulására, továbbá az iskolákban és az üzletekben megőrzendő távolságtartási előírásokat.



"Teljesen más lesz az életünk. Lehet, hogy az étteremben a vacsorát olyan pincér szolgálja majd fel, aki kesztyűt vagy talán még arcmaszkot is visel. Az is előfordulhat, hogy az étterembe érkezéskor megmérik a kuncsaft testhőmérsékletét" - mondta. "És szeptemberig mindenképpen felejtsük el a sportrendezvényeket vagy a nagy tömegeket vonzó ünnepléseket, még a július 4-ét is" - tette hozzá, utalva az amerikaiak egyik legnagyobb ünnepére, a függetlenség napjára, amelyet parádékkal, koncertekkel, tűzijátékokkal szoktak megünnepelni.



"Ne sürgessük a dolgokat, ne kövessük el azt a hibát, hogy túlságosan hamar feloldunk mindent, még ha ezt szeretnénk is. Nem akarok politikai döntéseket hozni, amelyek esetleg kockára teszik az emberek életét" - hangsúlyozta Gavin Newsom, aki demokrata párti. Megerősítette, hogy döntései meghozatalakor előzetesen konzultál majd a járványügyi szakemberekkel. Fontosnak tartotta azt is aláhúzni, hogy maximális együttműködésre törekszik Donald Trump elnökkel.



A kaliforniai kormányzó hétfőn jelentette be, hogy a nyugati partvidék két másik államával - Oregonnal és Washingtonnal együtt - közös gazdasági tervet dolgoznak ki a gazdaság helyreállítására.



A koronavírus-járvány kitörésekor Kalifornia a fertőzések egyik centruma volt, de a betegség terjedésének üteme lelassult. Szakértők szerint ennek magyarázata lehet, hogy mindjárt a járvány elején szigorú intézkedések egész sorát vezették be, és ezeket betartatták a helyi rendőrség és katonaság segítségével. Sőt, drónokkal ellenőrizték, hogy a lakosság nem szegi-e meg a kijárási korlátozásra vonatkozó szigorú előírásokat.



Kaliforniában jelenleg több mint 22 ezer diagnosztizált fertőzöttet tartanak számon, és a vírus okozta Covid-19 betegség halálos áldozatainak száma 687.