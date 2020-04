Koronavírus-járvány

Meghosszabbították Romániában a rendkívüli állapotot

Újabb harminc napra meghosszabbították Romániában az új típusú koronavírus-járvány megfékezése érdekében március közepén bevezetett rendkívüli állapotot. Az erről szóló elnöki rendeletet kedden adta ki Klaus Iohannis államfő.



Az elnök az ország lakosságához intézett televíziós beszédében leszögezte: nincsenek egyértelmű jelei annak, hogy lassult volna a világban a járvány terjedése, és a veszély Romániában sem múlt el. A korlátozások enyhítése, amit egyes "felelőtlen politikusok szorgalmaznak", a fertőzések robbanásszerű növekedéséhez vezetne - vélekedett az államfő.



Iohannis köszönetet mondott a koronavírus-járvány ellen "az első vonalban harcoló" egészségügyi alkalmazottaknak, ugyanakkor felhívást intézett a román állampolgárokhoz, hogy tartsák be a kijárási korlátozásokat, mert betartásuk életeket ment, kijátszásuk viszont a családot és ismerősöket is veszélybe sodorja.

Az elnök kiemelte: a rendkívüli állapot idején külön figyelmet fordítanak a veszélyeztetett és kiszolgáltatott társadalmi rétegekre: az idősotthonok és a gyermekvédelmi központok nem függeszthetik fel tevékenységüket. A rendkívüli állapot meghosszabbításáról szóló rendelet a távközlési cégeket is a szolgáltatások folyamatos biztosítására kötelezi.



Romániában életben maradnak a rendkívüli állapot kihirdetésekor bevezetett intézkedések, amelyeket a mostani elnöki rendelet pontosításokkal egészít ki.



Egyebek mellett megkönnyítik a hivatali kötelességszegés büntetését az egészségügyben, a közigazgatásban, a rendfenntartó és nemzetbiztonsági szerveknél, és kiterjesztik azon létfontosságú termékek és szolgáltatások körét, amelynek árát a kormány befagyaszthatja. Amennyiben a villamosenergia, vagy a gáz ára csökken a régióban, akkor a kormány felléphet annak érdekében, hogy ez a fogyasztói árakban is tükröződjön - részletezte az államfő.



További 30 napra szünetel az oktatási intézmények tevékenysége, korlátozzák a lakosság gyülekezési és mozgásszabadságát, korlátozzák az ügyfélfogadást a közintézményekben, az igazságszolgáltatás pedig csak a sürgős ügyeket tárgyalja.



A kormány meghozhat minden olyan intézkedést, amely a polgárok élelmezését, alapvető fogyasztási cikkekkel történő ellátását, ezek termelését, szállítását és értékesítését szolgálja.



Iohannis rámutatott: Ludovic Orban kormányának a munkavállalók védelmét szolgáló eddigi intézkedések mellett, gazdaság újraindítását célzó tőkeinfúzióról, a digitális átállás gyorsításáról és az infrastruktúra-projektek folytatásáról is gondoskodnia kell.



A rendkívüli állapot meghosszabbításáról szóló rendelet azonnal hatályba lépett, de öt napon belül a parlamentnek is jóvá kell hagynia. A házbizottság döntése értelmében a két ház csütörtöki, online, együttes ülésén fog szavazni a rendkívüli állapot meghosszabbításáról.