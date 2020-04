Koronavírus

Heathrow: 90 százalékos forgalomcsökkenés várható áprilisban

Több mint 90 százalékos forgalomcsökkenést valószínűsít áprilisra a londoni Heathrow repülőtér az új koronavírus okozta járvány miatt. 2020.04.14 13:01 MTI

A legforgalmasabb európai repülőtér kedden ismertetett előrejelzésében közölte: utasforgalma már a múlt hónapban is 52 százalékkal zuhant éves összevetésben, és a légikikötőben márciusban megfordult 3 millió utas közül is sokan a külföldről, illetve külföldre hazatérők számára szervezett légihidakon érkeztek és indultak.



A London nyugati határában fekvő hatalmas repülőtér felidézte keddi tájékoztatásában, hogy a brit külügyminisztérium jelenleg érvényes útmutatása a legszükségesebb esetektől eltekintve mindenféle külföldi utazástól eltanácsolja a briteket.



Ebben a helyzetben a repülőtér forgalma áprilisban várhatóan több mint 90 százalékkal zuhan a tavalyi azonos hónaphoz képest, és ennek valószínűleg tartós és jelentős hatása lesz a repülési ágazat egészére - áll a keddi előrejelzésben.



Heathrow-n tavaly rekordszámú, 80,9 millió utas fordult meg, vagyis az átlagos havi utasforgalom meghaladta a 6,7 milliót.



A repülőtér, amelynek két aktív pályája van, a múlt hét eleje óta csak az egyik pályát használja fel- és leszállásokra, és négy terminálja közül csak kettőt működtet.



A keddi tájékoztatás szerint az utasszállító flották nagy részének leállítása a teheráruforgalmat is érinti, mivel normál időszakokban a légi árufuvarozás 95 százalékát utasszállító repülőgépek bonyolítják.



Márciusban így is több mint 100 ezer tonna teheráru fordult meg Heathrow-n, bár ez 32,5 százalékkal kevesebb volt a tavaly márciusi teherforgalomnál - áll a repülőtér keddi tájékoztatójában.



Londoni pénzügyi elemzők szerint az új típusú koronavírus okozta járvány terjedése csaknem négyszer akkora forgalomkiesést okozhat a globális turizmusban, mint a 2001. szeptember 11-i amerikai terrortámadások, és ez több ezer milliárd dolláros veszteséggel járhat.



Az egyik vezető londoni makrogazdasági elemzőház, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) erről összeállított tanulmányában felidézte, hogy az idegenforgalom globális szinten 7,4 százalékkal esett vissza a 2001-es merényletek utáni két évben.



A ház közölte: modellszámításai azt mutatják, hogy a járvány miatt az idei második negyedévben a globális turistaforgalom valószínűleg 50 százalékkal, a turisztikai főszezon szempontjából kritikus harmadik negyedévben már kisebb mértékben, 30 százalékkal, a negyedik negyedévben 10 százalékkal csökken éves összevetésben.



A CEBR 2021 első negyedére jósolja a helyzet normalizálódását az idegenforgalomban.



A cég számításai szerint mindez azt jelenti, hogy 2020 egészében 28 százalékkal eshet vissza a globális turizmus, és az ebből eredő világgazdasági veszteség megközelítheti a 2500 milliárd dollárt; ez a globális hazai össztermék (GDP) 2,8 százaléka lenne.