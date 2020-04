Koronavírus-járvány

A WHO figyelmezteti az országokat, ahol a járványügyi intézkedések lazítását fontolgatják

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója az online közvetített hétfő esti genfi sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, az új típusú koronavírus okozta járvány gyorsan terjed és jóval lassabban lehet megfékezni. Elmondta, fontos hogy a korlátozó intézkedéseket lassan kell feloldani, csak azután, miután a megfelelő közegészségügyi intézkedéseket meghozták.



Minden országnak átfogó intézkedéscsokrot kell foganatosítania a járvány terjedésének lassítására és az életek megmentése végett, azzal a céllal, a fertőzöttek számát alacsony szintre, vagy nullára lehessen csökkenteni – idézi Tedrosz Adhanom szavait az MTI.



Azt mondta még, hogy az országok adatai alapján egyre átfogóbb képünk van az új koronavírus viselkedéséről és feltartásáról is: a betegség gyorsan terjed és halálos, tízszer halálosabb, mint a 2009-es világméretű influenzajárványért felelős vírus.



A WHO elismerte, hogy biztonságos és hatékony oltás kifejlesztésére lesz szükség ahhoz, hogy teljesen meg lehessen fékezni a koronavírus-járványt. A vakcina hiányában fennáll a Covid-19 újraterjedésének a kockázata. Úgy gondolják, legalább 12-18 hónapra van szükség ahhoz, hogy előállítsák a vakcinát.



Hat pontban foglalták össze tapasztalataikat, ajánlásaikat azoknak az országoknak, akik a járványügyi intézkedések lazításán gondolkodnak. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz hat kritériumot említett:

- a fertőzés ellenőrzés alatt legyen,

- az egészségügyi rendszer rendelkezzen megfelelő eszközökkel minden fertőzött kimutatására, tesztelésére, elkülönítésére és kezelésére, valamint le tudja nyomozni ezek kapcsolatait,

- a lehető legkisebbre kell csökkenteni a fertőzésveszélyt az egészségügyi intézményekben és idősotthonokban,

- óvintézkedéseket kell életbe léptetni a többi között a munkahelyeken és az iskolákban,

- biztosítani kell az importált esetek kezelhetőségét,

- a közösségeket készítsék fel az „új normalitáshoz” való alkalmazkodásra.