Már a katasztrófa sújtotta atomerőműhöz közelít a csernobili erdőtűz

Környezetvédők szerint veszélyesen közel van már a katasztrófa sújtotta atomerőműhöz, az ukrán hatságok azonban azt állítják, hogy nem veszélyezteti sem azt, sem a radioaktív hulladékok tárolóját.



"Az atomerőmű, a radioaktív hulladékok tárolója és a többi fontos infrastruktúra nincs veszélyben" - jelentette ki Volodimir Demcsuk, az ukrán katasztrófavédelem egyik magas rangú tisztségviselője a Facebookra hétfőn feltett videójában. Ezt állította Anton Gerascsenko belügyminiszter-helyettes is szintén a Facebookon.



Tíz napja pusztít a tűz a tiltott övezetben, a lakatlan Volodimirivka település közelében ütött ki, de később a zóna több más pontján is fellobbantak tüzek.



A Greenpeace nemzetközi környezetvédő szervezet szerint ez a legsúlyosabb erdőtűz a 30 kilométeres sugarú csernobili övezetben az 1986. áprilisi katasztrófa óta. Műholdképek alapján azt állítja a szervezet, hogy a tűz már csak mintegy másfél kilométerre van a felrobbant reaktort borító szarkofágtól.



Az ukrán hatóságok napok óta nem közölnek információt a kiterjedtségéről - állítja a Greenpeace.



Szerhij Zibcev, a kijevi központú és az ENSZ-szel kapcsolatban álló kelet-európai erdőtűzfigyelő intézet igazgatója azt mondta: a tűz hatalmas és kiszámíthatatlan. A tiltott övezet nyugati részén már mintegy 20 ezer hektárnyi terület égett le - állítja.



A rendőrség közlése szerint a tüzet "szórakozásból" egy 27 éves férfi okozta, aki a tiltott övezet mellett lakik. Akár ötévi börtönbüntetésre is ítélhetik.



A katasztrófavédelem napokkal ezelőtt közölte, hogy a fővárosban, Kijevben, illetve Kijev megyében a radioaktív sugárzás szintje a megengedett határértéken belül van, valamint az atomerőmű térségében és a tiltott zónában sem változtak meg az értékek a tűz következtében. Korábbi közlések szerint Volodimirivkánál a tűz kitörése után közvetlenül a tűzfészekben mértek átmenetileg megemelkedett sugárszintet. Az UNIAN ukrán hírügynökség a Science Alert című tudományos hírportált idézve közölte: ezt az okozta, hogy a tűz olyan sugárzó vegyületeket szabadított ki az égő fákból, illetve az alattuk lévő talajból, amelyek még az atomerőmű-balesetkor kerültek beléjük.