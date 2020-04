Koronavírus

Letartóztatták egy szerbiai idősotthon vezetőjét

Az általa vezetett nisi idősotthonban 135 bentlakó és 4 dolgozó fertőződött meg az új típusú koronavírussal. 2020.04.14 07:43 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Letartóztatták egy szerbiai állami idősotthon igazgatóját hétfőn, mert járvány tört ki az általa vezetett intézményben.



A férfit a közegészség súlyos veszélyeztetésével gyanúsítják - közölte a szerb belügyminisztérium.



A dél-szerbiai férfit azután fogta el a rendőrség, hogy az általa vezetett nisi idősotthonban 135 bentlakó és 4 dolgozó fertőződött meg az új típusú koronavírussal.



A közlemény szerint az intézmény vezetője nem tett meg minden szükséges elővigyázatossági intézkedést a járvány megfékezése érdekében és nem tartotta be a kormány szükséghelyzetben kihirdetett intézkedéseit, vagyis megengedte, hogy a lakók kijárjanak az intézményből és látogatókat is fogadhattak.



A jogszabályok szerint az otthon vezetője akár 12 évig terjedő börtönbüntetésre is ítélhető.



Szerbiában hétfő délutánig 4054 SARS-CoV-2 vírussal fertőzött embert regisztráltak és 85-en haltak bele a Covid-19 betegség szövődményeibe.