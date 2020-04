Koronavírus-járvány

Koronavírus - A járvány lesz a német soros EU-elnökség fő témája

A koronavírus-világjárvány lesz a júliusban kezdődő német soros európai uniós (EU-) elnökség fő témája Heiko Maas német külügyminiszter egy vasárnap megjelent írása szerint.



A német diplomácia vezetője a Die Welt című lap hírportálján közölt írásában kiemelte, hogy az új típusú koronavírus társadalmi helyzettől, bőrszíntől, állampolgárságtól függetlenül bárkit megfertőzhet, és terjedését nem állítják meg a határok, ezért csak akkor lehet tartósan legyőzni, ha egész Európában és a világon mindenütt ellenőrzés alá vonják a járványt.



Ha a vírus bárhol szabadon terjed, "előbb-utóbb minket is újra eltalál, mint a bumeráng", és "nálunk sem lesz tartós az enyhülés", ha egész országok és világrégiók zuhannak gazdasági vagy humanitárius válságba.



Németországnak kivitelre építő gazdaságot működtető országként, "exportáló nemzetként egészséges Európára és működőképes világgazdaságra van szüksége", ezért nemcsak a szolidaritás jele, hanem tisztán gazdasági számítás eredménye is "az EU történetének legnagyobb szabású mentőcsomagja", a napokban kidolgozott, több mint 500 milliárd eurós (180 ezer milliárd forint) program - fejtette ki Heiko Maas.



A német soros EU-elnökség célja, hogy a közösség erősebben, összetartóbban és nagyobb szuverenitással rendelkezve emelkedjen ki a válságból. Ezért a következő hét évre szóló EU-s költségvetést egy "európai újraélesztési programmá" kell formálni.



A költségvetést "újra kell gondolni", a közös forrásokat a jövőt szolgáló beruházásokra kell összpontosítani, vagyis elsősorban a kutatás-fejlesztésre, a klímavédelemre, a "technológiai szuverenitásra és a válságtűrő egészségügyi és szociális rendszerek" kiépítésére kell fordítani.



Mindehhez a német soros elnökség idején kell lefektetni az alapokat - tette hozzá a német külügyminiszter, kiemelve, hogy országa számára a július 1-jével kezdődő fél év a "+koronavírus-elnökség+" időszaka lesz.



Az egyik első feladat, hogy a járvány legsúlyosabb szakasza után, "amint túl vagyunk a nehezén", fokozatosan és összehangoltan visszavonják a szabad mozgást és az egységes belső piac működését korlátozó előírásokat.

A feladatok közé tartozik "a válság tanulságainak levonása" is, ami a többi között azt jelenti, hogy meg kell erősíteni közösségi szinten a katasztrófavédelmet és az életfontosságú orvosi, egészségügyi termékek közös beszerzését és gyártását.



A Német Szociáldemokrata Párt (SPD) politikusa hozzátette, hogy "korrigálni kell a kisiklásokat" is, amelyeket "a válság kíméletlenül felszínre hozott".



"Mindenekelőtt a demokrácia és a jogállamiság korlátozásaira gondolok, amelyeket a koronavírus elleni küzdelemmel lepleznek", és amelyek "elfogadhatatlanok Európában" - írt a német diplomácia vezetője, aláhúzva: aki aláássa az EU közös értékekből álló talapzatát, "ne számítson arra, hogy korlátozás nélkül profitálhat az EU pénzügyi előnyeiből".



A miniszter ezzel kapcsolatban egy hétvégi interjúban arról is szólt, hogy a német szövetségi kormány az időbeli korlát hiánya miatt nem tartja arányosnak a koronavírus-járvány elleni védekezésről szóló új magyar törvényt. A Der Spiegel című hírmagazinban közölt interjúban kiemelte: "nem tehetjük meg, hogy egyszerűen nem veszünk tudomást arról a tényről, hogy aláássák a jogállamiságot".



A demokrácia és a jogállamiság értéke alkotja a közösség alapját, és ezt "valamennyi tagállamnak tiszteletben kell tartania" - mondta a német külügyminiszter.