Koronavírus-járvány

Tovább csökkent a vírust bizonyítottan hordozók száma Németországban

Tovább csökkent az új típusú koronavírust hordozó igazolt fertőzöttek száma Németországban a hivatalos hétfői adatok szerint.



A Robert Koch országos járványügyi intézet (RKI) kimutatása alapján az úgynevezett aktív esetek, vagyis a vírust hordozó igazolt fertőzöttek száma 57 606-ról 55 917-re csökkent, és 60 200-ról 64 300-ra emelkedett a gyógyultak, vagyis mindazon regisztrált fertőzöttek száma, akiknek szervezetében már nem lehet kimutatni a kórokozót.



Az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2) hétfő délelőttig 123 016 embernél mutatták ki, ami 2537 esettel, 2,10 százalékkal több az egy nappal korábbinál.



Az új igazolt fertőzések száma az egymás utáni harmadik napon csökkent.



A gyógyultak száma viszont jelentősen, 4100 esettel, 6,81 százalékkal nőtt az egy nappal korábbihoz képest.



Az igazolt fertőzöttek közülük 2799 ember halt meg a vírus okozta betegségben (Covid-19), ez 126 esettel több az egy nappal korábbi 2673-nál.



Az RKI kizárólag a tartományi hatóságoktól hivatalos úton beérkező adatokat használja, statisztikája így torzíthat, mert hétvégén nem mindenütt teljes körű az adatszolgáltatás. Az utóbbi hetekben a hét első munkanapjain rendre számos esetet jelentettek be utólagosan, ezért előfordulhat, hogy a következő napokban módosulnak az arányok.



Az amerikai Johns Hopkins Egyetem (JHE) statisztikája viszont több forrásra épül és naponta többször frissül. Legutóbbi adataik szerint 127 854 embernél mutatták ki a vírust, ami 2402 esettel, 1,91 százalékkal több az egy nappal korábbi 125 452-nél.



Az új igazolt fertőzések száma sorban a negyedik napon csökkent.



A gyógyultak száma 60 300-ra emelkedett az egy nappal korábbi 57 400-ről.



A halálos áldozatok száma átlépte a háromezres határt, 3022-re emelkedett, ami 151 esettel több az egy nappal korábbi 2871-nél.



Mindennek alapján a JHE statisztikája szerint 64 532 aktív eset van, vagyis továbbra is több igazolt fertőzött hordozza a vírust, mint amennyien már leküzdötték.



Azonban mindkét kimutatás jelzi, hogy hatásosak a járvány lassítására bevezetett korlátozó intézkedések. A fertőzöttek számának robbanásszerű, exponenciális növekedése megállt, a gyógyultak napi új száma pedig a statisztikai bizonytalanságokkal együtt is legalábbis megközelíti a napi új igazolt fertőzések számát.



A németországi korlátozások április 19-ig biztosan érvényben maradnak. A szövetségi kormány és a tartományi kormányok vezetői szerdán tárgyalnak arról, hogy miként változtassanak az előírásokon április 20-tól.