Több száz húsipari dolgozóról derült ki, hogy koronavírusosak Amerikában

Több száz húsipari dolgozóról derült ki, hogy koronavírusosak Amerikában

Válságba került az USA húsipara, miután több amerikai államban is koronavírusosak az üzemekben dolgozó hentesek és más dolgozók. Főként a marha és a disznófeldolgozók érintettek.

Jelenleg Colorada, Dél-Dakota és Pennsylvania állam húsüzemeinek dolgozói között jelent meg a koronavírus-fertőzés. A történtek felhívják a figyelmet az élelmiszer-ellátási lánc törékenységére és kérdéseket vet fel az élelmiszeripari dolgozók biztonságával kapcsolatban - írta a Bloomberg.



A szakszervezet sorra jelenti be az újabb és újabb feldolgozókat, ahol felütötte a fejét a járvány. Már két halálesetről is tudnak, amelyet maga a húsfeldolgozó társaság nem erősített meg.



Nagy problémát jelent, hogy ezeken a munkahelyeken nem valósítható meg az előírt távolságtartás, sőt az alkalmazottak közös öltözőt és pihenőt is használnak - az üzemek élelmiszerbiztonsági kialakításai zárt rendszert követelnek meg.



Jelenleg felfüggesztették a munkát és elrendelték a létesítményekben az erőteljes fertőtlenítést, és a feldolgozás átalakítását olyan módon, hogy a munkafolyamatok során tartható legyen a kellő távolság az alkalmazottak között. Az ideiglenes bezárás alatt a munkavállalók ugyanúgy kapnak fizetést. A szakszervezet követeli, hogy a dolgozók ezek után kapjanak veszélyességi pótlékot.