Koronavírus-járvány

Egyre népszerűbb ez a vásárlási mód a törököknél - videó

Törökországban az emberek többsége hétköznapokon munkába jár, hogy mozgásban tartsa a gazdaságot, ám a hatóságok a közösségi életet már szinte teljesen beszűkítették, leállították továbbá a repülőjáratokat, valamint a távolsági vasúti közlekedést is, a városok közötti buszos utazásokat pedig hatósági engedélyhez kötötték.

Törökországban vasárnap némileg csökkent, de továbbra is magas, napi 4500-at meghaladó értékkel, 4789-cel nőtt a SARS-CoV-2 nevű vírussal újonnan diagnosztizáltak száma, így az összes fertőzött száma 56 956-ra emelkedett - számolt be róla Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter a Twitter-fiókján.



A tárcavezető által megosztott adatokból kiderült az is, hogy a halálozások száma - csütörtök óta tartva a százhoz közeli rekordszintet - ezúttal 97-tel 1198-ra nőtt. A törökországi halálozási arány immár két tizedszázalékkal marad el a közismerten alacsony németországi adattól, sőt napról napra csökken, jelenleg kerekítve 2,1 százalék.



A 83 millió lakosú Törökország állampolgárainak átlagéletkora a török statisztikai hivatal 2020. februári adati szerint 32,4 év.



Fahrettin Koca szintén közölte, hogy a fertőzöttek közül jelenleg 1665 embert kezelnek intenzív osztályon, 39-cel többet, mint szombaton, lélegeztetőgépre pedig 978-an vannak kapcsolva, ami ugyanakkor 43-mal kisebb az előző napi értéknél. Az utóbbi szám péntek óta esik, akkor 1062 lélegeztetett beteg volt. A miniszter vasárnap a mikroblogján arra hívta fel a figyelmet, hogy számuk emelkedése ellenére az intenzív ellátásra szorulók aránya csökken.



A gyógyultnak minősítettek száma az eddigi második legmagasabb értékkel nőtt, 481-gyel 3446-ra. Az NTV török hírtelevízió vasárnap azt jelentette, hogy Isztambulban egy 90 éves, Alzheimer-kórban és cukorbetegségben szenvedő férfi, akit ráadásul korábban a szívével is műtöttek, 15 nap kezelés után felépült az új típusú koronavírus okozta betegségből.



Törökország mindazonáltal újra megdöntötte saját rekordját a koronavírussal kapcsolatos tesztek számát illetően, vasárnap 35 720 szűrést végeztek el.



A kis-ázsiai országban a járvány megfékezése érdekében péntek éjféltől vasárnap éjfélig kétnapos kijárási tilalmat léptettek életbe a 30 legnagyobb városban - köztük Isztambulban és Ankarában -, valamint a Fekete-tenger partján fekvő Zonguldak településen, amely a török szénbányászat központja, és ahol gyakoriak a légzőszervi megbetegedések. A korlátozás 63 millió 640 ezer emberre vonatkozik.



Ali Yerlikaya, Isztambul tartomány kormányzója, vasárnap este a Twitter-fiókján azt írta, hogy a rendőrség és a csendőrség mintegy 3700 esetben járt el olyanokkal szemben a metropoliszban, akik megszegték a rendelkezést, és együttesen nagyjából 8 millió 600 ezer líra (körülbelül 415 millió forint) bírságot szabott ki.



Az érintett városok emellett múlt hét péntek éjfél óta zárva vannak a személyforgalom előtt. Az újabb intézkedés tovább szigorította azt az országos szintű kijárási korlátozást is, amellyel a 65 évnél idősebbeket és a krónikus betegeket kötelezték otthonmaradásra, valamint a 20 éven aluli, nem dolgozó fiatalokat.