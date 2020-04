Koronavírus-járvány

Hackertámadások nehezítik a moszkvai közlekedéshez megkövetelt digitális kódok lehívását

Az orosz fővárosban és Moszkva megyében hétfőn megkezdődött a tömegközlekedés és a magángépkocsik használatához szükséges digitális kódok igénylése, az eljárást azonban hackerek és csalók próbálják megzavarni.



A vírushelyzet súlyosbodása miatt szerdától a taxisok is csak ilyen igazolvánnyal rendelkező utasokat vehetnek fel Moszkvában és a környező területeken. A gyalogos közlekedés, noha korlátozott, egyelőre nem bejelentésköteles.



A moszkvai hatóságok arra figyelmeztették a lakosságot, hogy a regisztráláshoz használandó, amúgy is erősen terhelt önkormányzati weboldalt folyamatos hackertámadások érik, és a helyzet újdonságát kihasználva csalók adathalász oldalakat hoznak létre, alternatív bejegyzési lehetőségeket kínálva. A belügyminisztérium arra hívta fel a figyelmet, hogy bűnözők hamis sms-ekkel próbálják meg félrevezetni az embereket, azt állítva, hogy a címzettek megsértették a karanténelőírásokat, ami miatt bírságot kell átutalniuk egy bankszámlára.



Konsztantyin Koszacsov, az orosz parlamenti felsőház külügyi bizottságának elnöke az Euronews hírtelevíziónak nyilatkozva kifogásolta, hogy az európai uniós országokban "dezinformáció" terjed az oroszországi járványhelyzetről. Valótlannak nevezte azokat az állításokat, amelyek szerint a Kreml torzítja a Covid-19-re vonatkozó adatokat, vagy hogy az állapotok súlyosabbak az olaszországinál és a spanyolországinál.



Koszacsovnak a TASZSZ hírügynökség által ismertetett nyilatkozata szerint hazugok azok a híresztelések, amelyek szerint nem hatékony az Olaszországnak orosz katonaorvosok által nyújtott támogatás, és hogy a segítségnyújtás révén Moszkva a maga javára igyekszik felhasználni az ottani helyzetet. Emlékeztetett arra, hogy maga az olasz kormány is cáfolta az állítólagos orosz politikai befolyásolásról szóló híreket.



A szenátor megalapozatlannak nevezte azokat a vádakat, amelyek szerint Oroszország terjeszt álhíreket a járvánnyal kapcsolatban. Mint mondta, Moszkva erős EU-ban érdekelt, valamint abban, hogy az uniónak önálló Oroszország-politikája legyen, mert meglátása szerint több európai ország a NATO tagjaként képtelen önálló irányvonalat kialakítani Moszkva viszonylatában.



Oroszországban az elmúlt egy nap leforgása alatt 2558 új igazolt koronavírus-fertőzöttet, 18 halálesetet és 179 gyógyultat jegyeztek fel. Ezzel a hétfőn közzétett hivatalos adatok szerint a nyilvántartott fertőzöttek száma az ország 82 régiójában 18 328-ra, az elhunytaké 148-ra, a gyógyultaké 1470-re nőtt.



A fővárosban 11 513 fertőzés mellett 82 végzetes kimenetelű betegségről és 837 gyógyultról tudnak. Országosan eddig 1,3 millió szűrést végeztek el.