Koronavírus-járvány

Spanyolországban a fertőzöttek több mint egyharmada már meggyógyult

A madridi tartományban 738 új esetet szűrtek ki egy nap alatt, a fertőzöttek száma ezzel elérte a 46 587-et, míg a gyógyultaké a 24 683-at. 2020.04.12 14:54 MTI

Spanyolországban az új típusú koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak több mint egyharmada már meggyógyult - derült ki a spanyol egészségügyi minisztérium vasárnap közzétett napi adataiból.



Az azonosított fertőzések száma 4167-tel emelkedett egy nap alatt, szombaton 4830, pénteken 4576 új esetről számolt be a szaktárca. A SARS-CoV-2 vírust eddig 166 019 ember szervezetében mutatták ki.



A minisztériumi jelentés szerint 619-en hunytak el az elmúlt 24 órában a fertőzés következtében, ez ismét növekedést jelent a szombati 510 és a pénteki 605 után. A koronavírus miatt 16 972-ten veszítették életüket a dél-európai országban március 3-a óta, amikor az első igazolt halálos áldozatot bejelentették az egészségügyi hatóságok.



A gyógyultak száma 3282-vel nőtt vasárnap, 3441-gyel szombaton és 3503-mal pénteken. A járvány január végi kezdete óta 62 391-en épültek fel a fertőzésből.



A legtöbb napi fertőzést már nem a fővárost is magába foglaló madridi autonóm közösségben regisztrálták, hanem Katalóniában, ahol 1043 ember koronavírustesztje lett pozitív.



A madridi tartományban 738 új esetet szűrtek ki egy nap alatt, a fertőzöttek száma ezzel elérte a 46 587-et, míg a gyógyultaké a 24 683-at.



Katalóniában 34 027 koronavírusos esetet tartanak nyilván, amelyből 14 975 páciens már legyőzte a fertőzést.



Spanyolországban hétfőtől elkezdenek visszatérni a munkába a nem létfontosságú ágazatokban, például az autó- vagy az építőiparban dolgozók, miután a spanyol kormány két hétre felfüggesztette ezen szektorok működését, hogy így csökkentse az emberek közötti érintkezést és a vírus terjedését.



A kabinet közzétett egy gyakorlati útmutatót a fertőzés kockázatának mérséklésére a munkavállalók és a munkáltatók számára, amelyben egyebek mellett javasolja a fokozatos ki- és beléptetést a munkahelyeken, illetve a tömegközlekedés helyett az egyéni közlekedés előnyben részesítését a munkába járáshoz, amennyiben megoldható.



A kormány nem teszi kötelezővé a szájmaszk viselését a közterületeken, viszont javasolja felvételét a tömegközlekedési eszközökön, ezért a hatóságok hétfőtől maszkokat osztanak az metrón, a vasúton és az autóbuszokon utazóknak. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint 10 millió szájmaszkot biztosítanak erre a célra.



Spanyolországban március közepe óta szigorú lakhelyelhagyási korlátozásokkal, oktatási intézmények és egyebek mellett üzletek, éttermek bezárásával járó szükségállapot van érvényben, amelyet a törvényhozás csütörtökön meghosszabbított április 25-én éjfélig.



Pedro Sánchez miniszterelnök korábbi nyilatkozatából arra lehet számítani, hogy újabb hosszabbítást fog kezdeményezni a kormány a parlamentnél, de ha a vírus terjedése továbbra is a várt mértékben csökken, elképzelhető, hogy részben enyhíteni fognak a korlátozó intézkedéseken.