Koronavírus

Egyre többen fertőződnek meg a horvát és szlovén szeretetotthonokban

Egyre többen fertőződnek meg az új koronavírussal a horvát és a szlovén szeretetotthonokban.



Szlovéniában az eddigi hivatalos közlés szerint egy nap alatt 28-cal 1188-ra emelkedett a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma. Eddig 50-en haltak meg a járvány következtében, öttel többen, mint egy nappal korábban. A járvány megjelenése óta 34 279 koronavírustesztet végeztek az országban, a diagnosztizált betegek közül 37-et ápolnak intenzív osztályon. Az első fertőzés megjelenése óta 148 beteget nyilvánítottak gyógyultnak.



A koronavírussal fertőzöttek nagy része továbbra is az idősotthonok lakói és az ott dolgozó személyzet, valamint az egészségügyben dolgozó orvosok és nővérek közül kerül ki. A megfertőzöttek felét ők teszik ki.



Szlovéniában tíz szeretetotthonba jutott be a vírus országszerte, az elhunytak többsége is 60 éven felüli. A válságkabinet ugyanakkor nem erősítette meg, hogy a halottak többsége idősotthonok lakója lenne.



Bejutott a vírus a horvát idősotthonokba is, ezért növekedett nagyobb ütemben a fertőzöttek száma az elmúlt két napban.



A spliti idősek otthonában pénteken 42 lakónál és 11 dolgozónál regisztrálták a SARS-CoV-2 vírust. Egy 93 éves nő belehalt a betegség szövődményeibe. A szeretetotthonban tíz napja tudtak a vírus megjelenéséről, de csak néhány napja értesítették róla a járványügyi hivatalt. Azóta további 14 idősotthonban regisztrálták a vírust országszerte.



Horvátországban a legfrissebb adatok szerint egy nap alatt 39-cel 1534-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma, 21 halálos áldozata van a járványnak, az elmúlt 24 órában nem hunyt el senki. Az első fertőzés megjelenése óta 323 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. Jelenleg 32 beteg van súlyos állapotban, lélegeztetőgépen. Eddig 15 691 koronavírustesztet végeztek az országban.