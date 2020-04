Koronavírus

Romániában először emelkedett 500 fölé az egy nap alatt észlelt új koronavírus-fertőzések száma.



A stratégiai kommunikációs törzs szombat koradélután közölt összesítése szerint az elmúlt 24 órában jegyzett 523 megbetegedéssel 5990-re emelkedett a romániai fertőzöttek száma. Az elmúlt napon 25-en haltak bele a kórba és szövődményeibe, a halottak száma 282-re emelkedett. A járvány kezdete óta 758 gyógyult hagyhatta el a kórházat. A súlyos betegek száma 25-tel több mint egy nappal korábban, jelenleg 208 fertőzöttet kezelnek a kórházak intenzív osztályain. Tovább csökkent az elkülönítettek száma, jelenleg kevesebb mint 25 ezren vannak intézményes karanténban, és több mint 74 ezren lakhelyi elkülönítésben.



A hivatalos közlés szerint 694 román állampolgár betegedett meg külföldön a járványban, közülük 43-an belehaltak a fertőzésbe vagy annak szövődményeibe.



A hivatalos statisztika szerint továbbra is Suceava megye a legfertőzöttebb, ahol 2,54 az ezer lakosra számított fertőzöttek száma. A fertőzöttségi sorban azonban ötödik helyen szerepel a székelyföldi Kovászna megye, ahol az eddig észlelt 91 megbetegedés ezer lakoshoz mérten 0,43 esetet jelent. Továbbra is a székelyföldi Hargita megye a legkevésbé fertőzött romániai megye, ott mindössze 6 esetet jegyeztek.



A stratégiai kommunikációs törzs pénteken közzétette az egészségügyi hatóságok február 26. és április 5. közötti időszakra vonatkozó gyorselemzését. Eszerint a megbetegedettek átlagéletkora 47,6 év, 56 százalékuk nő. A fertőzés halálos áldozatai közül 27 éves volt a legfiatalabb, 94 éves a legidősebb, az átlagéletkoruk 66,6 év volt. Az elhunytak 63,5 százaléka férfi.



Az elemzés heti bontásban mutatta, hogy míg a március 15-ig tartó héten az esetek 61 százalékát külföldről érkezőknél jegyezték, 38 százalékát pedig olyan személyeknél, akik otthon kerültek kapcsolatba azonosított fertőzöttekkel, egy héttel később már ez utóbbi csoportba tartozók kerültek 55 százalékos többségbe. Március utolsó hetében jelentek meg, és akkor a fertőzöttek 26 százalékát tették ki azok, akiknél nem sikerült megállapítani, hogy hol fertőződtek meg. Ez a csoport április első hetében már a fertőzöttek 62 százalékát tette ki.



Az elemzés arra is kitért, hogy a fertőzöttek 16,3 százaléka tartozik az egészségügyi személyzethez. Az első ilyen fertőzéseket a március 9. és 15. közötti héten észlelték. A fertőzött egészségügyi személyzet aránya március végéig folyamatosan nőtt, és március utolsó hetében a fertőzöttek csaknem 25 százalékát tette ki. Ezt a folyamatot sikerült megfordítani április első hetében, amikor 15 százalék alá szorult a megfertőződött orvosok, nővérek, ápolók és mentősök aránya.