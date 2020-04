Koronavírus

Spanyolországban tovább mérséklődik a járvány miatti halálozás mértéke

Spanyolországban tovább mérséklődik az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta halálozás mértéke, az elmúlt 24 órában 510-en veszítették életüket, 95-tel kevesebben mint egy nappal korábban - tájékoztatott a spanyol egészségügyi minisztérium szombaton.



A hivatalos napi jelentés szerint a járvány megjelenése, január vége óta 16 353 halálos áldozatot követelt, pénteken 605-en, csütörtökön 683-an haltak bele a fertőzésbe. Az elhunytak száma március 24. óta nem csökkent eddig a napi 600 alá.



A koronavírus jelenlétét eddig 161 852 embernél mutatták ki, szombaton 4830, pénteken 4576, csütörtökön 5756 újabb esetet szűrtek ki a vizsgálatok.



A fertőzöttek csaknem harmada, 59 109 ember már egészséges, a gyógyultak száma szombaton 3441-gyel, pénteken 3503-mal, csütörtökön 4144-gyel emelkedett.



Spanyolországban március közepe óta szigorú lakhelyelhagyási korlátozásokkal, oktatási intézmények és egyebek mellett üzletek, éttermek bezárásával járó szükségállapot van érvényben, amelyet a törvényhozás csütörtökön hosszabbított meg április 25-én éjfélig.



A döntéssel összhangban a belügyminisztérium ugyanennyi időre kiterjesztette a szárazföldi határok lezárását, továbbra is csak a spanyol állampolgárok, az itt élő, érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárok, valamint a határon át naponta ingázó munkavállalók léphetnek be az országba.



A szükségállapot meghosszabbítása nem érinti azokat a nem létfontosságú ágazatokat, amelyek működését március 30-ától állították le a járvány terjedésének csökkentése érdekében két hétre. Ilyen szektornak számít például az építő- és az autóipar.



A munkába fokozatosan, hétfőtől és keddtől visszatérő dolgozóknak a tömegközlekedésben ajánlott a szájmaszk viselése, de ez kevés patikában kapható. A tervek szerint ezért a polgári védelem osztogat majd ilyen maszkokat a forgalmasabb metró- és vasútállomásokon.



A dolgozóknak a munkahelyeken továbbra is figyelniük kell a járványügyi higiénés szabályok betartására, a munkáltatóknak pedig biztosítani kell, hogy tudják tartani egymás között az előírt, legkevesebb egyméteres távolságot a munkavégzés során - emlékeztetett az egészségügyi minisztérium.