Koronavírus

Május 4-éig meghosszabbították a korlátozásokat, kinyitják a könyvesboltokat Olaszországban

Keddtől megnyitják a könyvesboltokat, az erdészeteket és a csecsemőcikkeket áruló üzleteket Giuseppe Conte olasz miniszterelnök péntek esti bejelentése szerint, aki május 4-éig meghosszabbította az eddig érvényes összes többi járványügyi óvintézkedést és korlátozást.



Giuseppe Conte televíziós tájékoztatójában túl korainak nevezte a kijárási korlátozás feloldását, a nem létfontosságú termelés és szolgáltatások újraindítását.



"Nem semmisíthetjük meg az eddigi erőfeszítéseket, máskülönben újra kell kezdenünk mindent" - hangoztatta a római kormányfő arra utalva, hogy a fokozatosan, de nagyon lassan lefelé ívelő járványgörbe még nem engedi az óvintézkedések feloldását.



Apró engedményként keddtől megindulhat a fakitermelési és erdészeti tevékenység, ismét megnyithatnak a könyvesboltok, a papír-írószer üzletek, valamint a csecsemőcikkeket árusító boltok. Utóbbiakat a járvány februári kezdete óta született gyerekek szülei sürgették, mivel sehol nem tudnak beszerezni kisruhákat és babakocsikat sem. Olaszországban az internetes termékszállítás is akadozik. Az említett boltokat fertőtlenítés után lehet újranyitni, korlátozott nyitvatartással, és a vevők csak szájmaszkkal és a biztonsági távolság betartásával léphetnek be.



Giuseppe Conte elmondta, hogy május 4-étől megkezdődik az úgynevezett második fázis, amikor a gazdaság bizonyos ágazatai újraindulhatnak. Ennek részleteit egy 17 tagú egészségügyi-gazdasági munkacsoport dolgozza ki, amelynek élére a vállalati menedzsmentben jártas Vittorio Colaót nevezték ki.



A gazdaságot újra kell indítani, nem várhatjuk addig, míg a vírus eltűnik - jelentette ki Giuseppe Conte.



A miniszterelnök, az EU járványügyi intézkedéseivel kapcsolatban, ismételten elégtelennek nevezte az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) kínálta forrásokat. Hozzátette, hogy Rómának nincsen szüksége az ESM-re, majd megjegyezte, hogy ezt a pénzügyi támogatást Olaszország kizárólag feltételek nélkül tudná elfogadni. Hangsúlyozta, hogy továbbra is az úgynevezett koronakötvények kibocsátását tartja megoldásnak, ez azonban a többi tagállam ellenállásába ütközött. Giuseppe Conte szokásos türelmét elveszítve azzal vádolta egy tévéadásban az ellenzéki Matteo Salvinit, a jobboldali Liga vezetőjét és Giorgia Melonit, a szintén jobboldali Olasz Testvérek (FdI) elnökét, hogy hazugságokkal gyengítik a kormány munkáját.



Sajtókommentárok szerint Giuseppe Conte ezzel felborította a kormány és az ellenzék eddigi egységét, amely a járványhelyzetben eddig az olasz politikát jellemezte. Giorgia Meloni úgy reagált, "Conte oldalán álltunk az Európával szembeni harcban, de a túl nagy hatalom a fejébe szállt (..) elfogadhatatlan a magatartása, egyeduralomra törekszik". Meloni és Salvini az államfő fellépését szorgalmazta.

A baloldali kormányerőként működő Demokrata Párt (PD) sem támogatja teljesen az ESM-források kategorikus elutasítását, amit egyedül szövetségese, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) tűzött zászlajára. A PD szerint Giuseppe Conte az M5S gazdaságpolitikájának rabja.



A PD ezzel egy időben úgynevezett járványadó (Covid-tax) bevezetését javasolta az évi bruttó 80 ezer euró (több mint 28 millió forint) feletti jövedelmek megadóztatásával. Ezt az M5S és a másik kormánypárt, a Matteo Renzi vezette Élő Olaszország (IV) is ellenzi.