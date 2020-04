Koronavírus

Trump: május elejéig még biztosan nem lehet enyhíteni a korlátozásokat

'Addig nem indítjuk újra a gazdaságot, amíg nem lehetünk biztosak abban, hogy az amerikaiak ezt követően is egészségesek maradnak.'

Donald Trump amerikai elnök megismételte pénteken, hogy készen áll a koronavírus-járvány miatt leállt gazdaság újraindítására, de hozzátette, hogy május elejéig még biztosan nem lehet enyhíteni az elrendelt korlátozásokat és megindítani a munkát.



A járványügyi intézkedéseket irányító kormányzati munkacsoport napi sajtótájékoztatóján Trump hangsúlyozta, hogy a döntés időzítésében az egészségügyi szakemberek tanácsaira hallgat majd. Szerintük pedig jelenleg úgy tűnik - fűzte hozzá -, hogy május elsején még nem lehet enyhíteni a korlátozásokat.



"Addig nem indítjuk újra a gazdaságot, amíg nem lehetünk biztosak abban, hogy az amerikaiak ezt követően is egészségesek maradnak" - fogalmazott. Hozzátette, hogy az újraindításnak is megvan a maga kockázata, a járvány ugyanis ismét fellángolhat. Leszögezte, hogy a megbetegedések esetleges újabb hulláma esetén kész lesz ismét korlátozó intézkedéseket bevezetni.



Az elnök azt mondta, hogy nemsokára bemutatja azt az új kormányzati munkacsoportot, amely a gazdaság újraindításának lehetőségeit, esetleges időpontját, körülményeit vizsgálja majd. Sajtóértesülések szerint a testület tagja lesz Larry Kudlow, a Fehér Ház gazdasági tanácsadója, Steve Mnuchin pénzügyminiszter és Mark Meadows, a Fehér Ház új kabinetfőnöke.



Trump közölte azt is: a jövő héten "bejelentést tesz" az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) nyújtott amerikai pénzügyi hozzájárulásról.



"Mint tudják, évente mintegy 500 millió dollárt folyósítunk nekik, de majd a jövő héten visszatérünk erre. Sok mondandónk lesz" - fogalmazott, további részleteket azonban nem közölt.



Az amerikai elnök az elmúlt napokban többször élesen bírálta a WHO főigazgatóját, Kína iránti elfogultságot vetve a szemére, és az amerikai hozzájárulás csökkentését vagy megvonását is kilátásba helyezte.



A sajtótájékoztatón Trump bejelentette, hogy megegyezett Mexikóval az olajkitermelés csökkentésében, az olajkitermelő országok megállapodása és az olajárak zuhanásának megakadályozása érdekében.



"Mi elfogadjuk, hogy csökkentjük az olajkitermelésünket. Ők pedig beleegyeztek abba, hogy a jövőben valamiképpen kárpótolnak bennünket ezért" - fogalmazott. Szavaiból azonban nem derült ki egyértelműen, hogy milyen jellegű kárpótlásra is számít. Közölte, hogy az amerikai olajkészletek "évekre elegendőek".



Mike Pence alelnök a sajtókonferencián arra kérte az egyházakat, hogy a húsvéti ünnepek idején is tartsák zárva templomaikat. Bejelentette, hogy a kormányzat néhány nap múlva a járvány megfékezését célzó új előírásokat tesz közzé.



A tájékoztatón ezúttal is részt vett Anthony Fauci, az allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó országos intézet igazgatója, továbbá Deborah Birx járványügyi szakember. Mindketten a kormányzati munkacsoport tagjai.

Fauci arra hívta fel a figyelmet: valószínűleg hónapokba telik, míg a most kipróbálás alatt álló szerekről kiderül, hogy közülük melyik lesz alkalmas terápiás kezelésre.



Birx doktornő pedig azt emelte ki, hogy bár biztató jelek mutatkoznak, a járvány még mindig nem érte el a csúcspontját az Egyesült Államokban.