Légikatasztrófa

Varsó ismét követeli Moszkvától a szmolenszki géproncs azonnali visszaadását

A tragédia óta többször is felszólították Moszkvát a repülőgép roncsainak visszaszolgáltatására, Oroszország azonban ezt mindeddig nem tette meg, hivatkozva az ügyben máig nem lezárt orosz ügyészségi eljárásra. 2020.04.10 18:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A tíz éve az oroszországi Szmolenszknél lezuhant lengyel elnöki repülőgép roncsának azonnali visszaadását követelte pénteken ismét Lengyelország Oroszországtól a varsói orosz nagykövetségnek továbbított diplomáciai jegyzékben - közölte a lengyel külügyi tárca.



A nemzetközi jog semmilyen szabálya nem ad Oroszországnak alapot arra, hogy visszatartsa a lengyel tulajdont képező géproncsot - hangsúlyozza a minisztérium a Twitter honlapján olvasható bejegyzésben.



Az oroszországi Szmolenszk közelében 2010. április 10-én lezuhant lengyel elnöki repülőgép a Lech Kaczynski akkori elnök vezette magas rangú küldöttséget szállította a katyni vérengzés 70. évfordulója alkalmából rendezett gyászünnepségre. A szerencsétlenséget a fedélzeten lévő 96 ember közül senki sem élte túl.



Varsó a tragédia óta többször is - utoljára tavaly szeptemberben - felszólította Moszkvát a repülőgép roncsainak visszaszolgáltatására, Oroszország azonban ezt mindeddig nem tette meg, hivatkozva az ügyben máig nem lezárt orosz ügyészségi eljárásra. Tavaly azonban két alkalommal Moszkva lehetővé tette, hogy a roncsot a helyszínen, orosz szakértők jelenlétében megvizsgálják a lengyel ügyészség képviselői.



A roncs Lengyelországba szállítását az Európai Parlament 2015-ben, valamint az Európa Tanács (ET) 2018-ban elfogadott állásfoglalása is sürgette.

A légikatasztrófa okai máig tisztázatlanok, a 2011-ben közzétett jelentésekben az orosz és a lengyel nyomozóhatóságok eltérő részeredményekre jutottak, bár egyaránt lényegében emberi hibákra vezették vissza a történteket.



A jelenlegi lengyel kormány által létrehozott bizottság 2016-ban új, máig le nem zárt vizsgálatot indított. A vizsgálat során az előző, Donald Tusk miniszterelnök vezette kormány idején működő lengyel vizsgálóbizottságot azzal gyanúsították meg, hogy bizonyítékokat hamisított. A négy éve felállított testület arra jutott, hogy a gépen - ismeretlen eredetű - robbanás történt.



A tragédia 10. évfordulójához kapcsolódó pénteki lengyel állami megemlékezések a koronavírus-járvány miatt csendesek és szűk körűek, reggel óta a lengyel politikai vezetők koszorúzzák az áldozatoknak emelt emlékműveket.



Varsó a múlt héten úgy döntött: későbbre halasztják a Mateusz Morawiecki miniszterelnök által vezetett lengyel kormányküldöttség április 10-re tervezett évfordulós megemlékezését az oroszországi Szmolenszkben és Katynban, mivel az orosz fél hozzáállása a látogatás szervezéséhez "nem volt egyértelmű". Az 50 fős lengyel küldöttségnek Morawiecki mellett tagja lett volna Jaroslaw Kaczynski, a lengyel kormánypárt elnöke, a szmolenszki légikatasztrófában 2010-ben szörnyethalt lengyel államfő ikertestvére is.