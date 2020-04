Koronavírus-járvány

Romániában csökkent az új megbetegedések száma, de nőtt az elhalálozásoké

Romániában csökkent az új Covid-19-megbetegedések száma, de nőtt a kórnak tulajdonított elhalálozásoké a pénteken kora-délután közzétett hivatalos adatok szerint. 2020.04.10 19:00 MTI

Az elmúlt napon kimutatott 265 új esettel 5467-re emelkedett az országban regisztrált fertőzések száma. Az utóbbi 24 órában jegyzett 28 halálesettel 257-re emelkedett a kór halálos áldozatainak a száma. A stratégiai kommunikációs törzs jelentése szerint 183 súlyos esetet kezelnek a kórházak intenzív osztályain, öttel többet mint egy nappal korábban, 729 személy pedig már gyógyultan hagyhatta el a kórházakat.



A statisztika szerint tíz napja csökken a lakhelyi elkülönítésben tartózkodók száma, és az elmúlt napon az intézményes karantént is többen hagyták el, mint ahányan bekerültek az elkülönítésbe. Míg március 29-én meghaladta a 132 ezret a lakhelyi elkülönítésben levők száma, jelenleg csak 77 ezer személy várja az otthonában a kór lappangási idejének a leteltét. 25 226 személy intézményes karanténban tölti a 14 napos lappangási időt.



Az elkülönített személyek számának a csökkenése is jelzi, hogy csökken a Nyugat-Európából naponta hazatérő románok száma. Ez a nagylaki országúti határátkelőhelyen is érzékelhető. A román határrendészet honlapján közölt Trafic online jelzőrendszer szerint péntek délután immár 30 perc körüli a várakozási idő. A román hírtelevíziók napok óta hirdetik, hogy aki most indul haza, nem töltheti a szerettei társaságában a húsvéti ünnepeket, hiszen 14 napra intézményes, vagy lakhelyi karanténba kerül, annak függvényében, hogy mennyire fertőzött az ország, amelyikből elindult. Az ortodox vallásúak idén egy héttel a nyugati kereszténység után ünneplik a feltámadást.



A megyei bontású adatok szerint továbbra is Suceava a legfertőzöttebb megye. Ott 1529 személy betegedett meg, ami ezer lakosonként 2,41 esetet jelent. A fertőzöttségi sorban Hunyad megye következik (ezer lakosonként 0,54 fertőzött - 227 eset), majd Neamt (0,5 - 234), Arad (0,42 - 179), Temes (0,38 - 259), Kovászna (0,38 - 79), Bukarest (0.37 - 688), Brassó (0,35 - 190), Galac (0,34 - 182). Maros megyében 161 esetet, Kolozs megyében pedig 152 esetet regisztráltak, ami ezer lakosra számítva 0,29 illetve 0,22 esetet jelent. A sort továbbra is Hargita megye zárja öt esettel. A székelyföldi megye Románia egyetlen olyan megyéje, ahol egyszámjegyű a fertőzöttek száma.



A megyei bontású hivatalos adatok statisztikáját némiképp torzítja, hogy a regionális egészségügyi központokkal rendelkező megyék statisztikájába kerülnek be az ott ápolt, de más megyékből oda vitt betegek is. A Kolozs megyében számon tartott 152 megbetegedésből - a megye prefektusa által közölt adatok szerint - csak 96 ténylegesen Kolozs megyei.