Koronavírus

A németek többsége a tavaszi szünet után is fenntartaná a korlátozásokat

A regisztrált fertőzöttek száma az utóbbi napokhoz képest ugyan nagyobb mértékben emelkedik, de a járvány továbbra is viszonylag lassan terjed. 2020.04.09 10:31 MTI

Németországban a lakosság többsége az április 19-én véget érő tavaszi szünet után is fenntartaná a koronavírus-járvány lassítására bevezetett korlátozásokat, a szövetségi kormány válságkezelő munkáját pedig a lakosság csaknem háromnegyede támogatja egy csütörtökön ismertetett felmérés szerint. Ugyancsak csütörtöki adatok szerint a regisztrált fertőzöttek száma az utóbbi napokhoz képest ugyan nagyobb mértékben emelkedik, de a járvány továbbra is viszonylag lassan terjed.



A szövetségi kormány és a tartományi kormányok közös döntése szerint a március közepétől bevezetett járványlassító korlátozásokat egyelőre április 19-ig tartják fenn. Akkor ér véget a legtöbb tartományban a tavaszi, húsvéti tanítási szünet. A további lépésekről húsvét után, április 14-én egyeztetnek.



A normális élethez visszavezető első lépések feltétele, hogy az emberek az ünnepek alatt is betartsák a kijárási korlátozásokat és a közvetlen fizikai kapcsolatok csökkentésére bevezetett többi szabályt - mondta Jens Spahn szövetségi egészségügyi miniszter a Handelsblatt című lap csütörtöki számában, kiemelve, hogy a járványügyi adatokból kedvező trend bontakozik ki, de a folyamatnak erősödnie, állandósulnia kell.



Minden az emberek szabálykövető magatartásától függ - húzta alá a miniszter, aki szerint kellő körültekintés és óvatosság mellett fokozatosan közelebb lehet kerülni a járvány előtt megszokott mindennapi életvitelhez.



A ZDF országos köztelevízió Politbarometer nevű felméréssorozatának új adatfelvétele alapján a németek 55 százaléka április 19. után is fenntartaná a korlátozásokat. A választókorú népességre reprezentatív felmérésben megkérdezettek 29 százaléka szerint a tavaszi szünet vége megfelelő időpont elkezdeni a korlátozások fokozatos lazítását, és csupán 5 százalék sürgeti, hogy korábban vonják vissza a társadalom és a gazdaság működését csaknem teljesen befagyasztó intézkedéseket.



A szövetségi kormány eddigi válságkezelő munkáját a lakosság 74 százaléka támogatja, ami kismértékű csökkenés a márciusban regisztrált 75 százalékhoz képest. A kijárási korlátozásokat 90 százalék tartja megfelelőnek, szemben a márciusban mért 95 százalékkal. A járvány gazdasági hatásainak ellensúlyozására indított, minden korábbinál nagyobb léptékű állami támogatási programokkal bő kétharmad, a németek 69 százaléka továbbra is elégedett. Márciusban ez az arány még 74 százalék volt.



A Robert Koch országos járványügyi intézet (RKI) adatai szerint csütörtökig 108 202 ember szervezetében mutatták ki az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2), ami 4 974 esettel több az egy nappal korábbi 103 228-nál. A napi új fertőzöttek száma így sorban a harmadik napja emelkedik, de az emelkedés mértéke - 4,81 százalék - továbbra is viszonylag alacsony.

Az RKI naponta egyszer közöl kimutatást, és kizárólag a tartományi hatóságoktól hivatalos úton továbbított adatokat használja. Az amerikai Johns Hopkins Egyetem (JHE) szakértői több forrásból merítenek és kimutatásukat naponta többször frissítik. Adatai szerint csütörtök délelőttig 113 296 embernél mutatták ki az új kórokozót, ami 5633 esettel több az egy nappal korábbi 103 375-nél.



Az igazolt fertőzöttek száma így 5,23 százalékkal emelkedett. A héten eddig rendre 5 százalék alatti mértékű növekedést regisztráltak.



A Die Zeit című hetilap hírportálján közölt számítás alapján a regisztrált fertőzöttek számának duplázódási ideje 12 nap. Ez hétfőn még 10 nap volt, az előző héten pénteken pedig 8 nap. A szövetségi kormány szerint az egészségügyi ellátórendszer teljesítőképességének megőrzéséhez 14 nap körüli szintre kell emelni a duplázódási időt, mert két hét a súlyos betegek átlagos kezelési ideje.



A JHE statisztikája szerint a vírus okozta betegség (Covid-19) halálos áldozatainak száma az egy nappal korábbi 2016-ról 2349-re emelkedett.