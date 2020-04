Koronavírus

Fauci: a társadalmi távolságtartás eredményes, látszanak a remény első sugarai

New Yorkban - az új fertőződések és a halálesetek emelkedése ellenére is - kezd laposodni a járvány görbéje. 2020.04.09 07:36 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A társadalmi távolságtartás gyakorlata eredményes, látszanak a remény első sugarai - jelentette ki Anthony Fauci, az allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó amerikai intézet igazgatója, a koronavírussal kapcsolatos intézkedéseket irányító kormányzati munkacsoport tagja szerdán a Fox televíziónak adott interjújában.



Fauci ugyanakkor elmondta azt is, hogy az új típusú koronavírus kiváltotta Covid-19 betegségben elhunytak száma még növekedni fog.



A járványügyi szakember figyelmeztetett, hogy a növekvő munkanélküliség és az egyre romló gazdasági helyzet ellenére sem szabad enyhíteni a járvány megfékezését szolgáló korlátozásokon. Mint fogalmazott: éppen ellenkezőleg, "a korlátozások további erősítésének ideje jött el".



Fauci úgy vélekedett, hogy New Yorkban - az új fertőződések és a halálesetek emelkedése ellenére is - kezd laposodni a járvány görbéje. Kifejtette azt is, hogy a Fehér Ház munkacsoportjában dolgoznak azon a tervezeten, amely meghatározná, hogy az amerikaiak mikor, hogyan, milyen ütemben térhetnének vissza a munkába, és általában a normális mindennapi élethez.



Fauci doktor szerdán telekonferencián tájékoztatta a képviselőház demokrata párti politikusait is a járványhelyzetről és a meghozott intézkedésekről. A törvényhozók elsősorban arra voltak kíváncsiak, hogy hol tartanak az antitestkutatások és antitesttesztelések. Fauci röviden annyit mondott: dolgoznak rajta.



Steve Mnuchin amerikai pénzügyminiszter a CNBC televíziónak adott interjújában azt fejtegette, hogy New York városának, amelyet az amerikai pénzvilág fővárosának nevezett, az átlagosnál és a többi tagállaménál hosszabb időre lesz szüksége a gazdasági élet újraindításához.



Donald Trump amerikai elnök szerda délután katasztrófa sújtotta területnek nyilvánította Vermont államot is. Ez azt jelenti, hogy ez az északkeleti tagállam szintén külön anyagi segítséget kap a szövetségi kormányzattól.



Vermont az 52-ik a sorban a katasztrófa sújtotta területek között: az elnök eddig 47 tagállamot, az Északi Mariana-szigeteket és Puerto Ricót, az Egyesült Államok társult államait, a szövetségi fővárost, Washington DC-t, és a két amerikai külbirtokot, az Amerikai Virgin-szigeteket és Guamot nyilvánította katasztrófa sújtotta vidéknek.