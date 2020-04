Koronavírus

Több mint két hónap után feloldották a vesztegzárat Vuhanban

Több mint két hónap után feloldották a vesztegzárat a járvány kínai gócának számító közép-kínai Vuhanban, ahonnan az új koronavírus tavaly év végén terjedni kezdett.

A 11 milliós várost január 23-án zárták le, hogy megakadályozzák a vírus terjedését.



A CCTV kínai állami hírcsatorna beszámolója szerint a jegyeladások alapján szerdán mintegy 55 ezer ember hagyja el Vuhant vasúton. Az egészségügyi hatóságok mindazonáltal továbbra is azt tanácsolják a város lakóinak, hogy csak a legszükségesebb esetben utazzanak el. Az utazást csak azoknak engedélyezik, akiknek van igazolásuk, hogy egészségesek.



Kína szárazföldi részén kedden 62 újabb embert diagnosztizáltak az új koronavírus okozta Covid-19 nevű betegséggel, közülük 59-en külföldről utaztak be. A behozott esetek száma ezzel 1042-re emelkedett. Ugyanezen a napon 137 tünetmentes fertőzöttet azonosítottak, közülük 102-en érkeztek külföldről. Jelenleg 1095 aszimptomatikus vírushordozót tartanak orvosi megfigyelés alatt.



Kedd éjfélig összesen 81 802 Covid-19 megbetegedést regisztráltak, közülük eddig 3333-an hunytak el a kínai szárazföldön.



Miközben a járvány az országban mérséklődni látszik, a kínai hatóságok vizsgálatot indítottak egy, a kormányzat járvánnyal kapcsolatos fellépését nyíltan kritizáló ingatlanmágnással szemben - írta a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap. A Kínai Kommunista Párt fegyelmi vizsgálatokért felelős bizottsága egy keddi közleményben tudatta, hogy Zsen Csi-csiang, a Huayuan Ingatlantársaság korábbi vezetője ellen "a törvény és a fegyelem súlyos megszegése" miatt vizsgálatot indítottak. A SCMP cikke szerint a 69 éves Zsennel barátainak március 12 óta megszakadt a kapcsolata. Az ingatlanmágnás ezt megelőzően egy cikket adott közre, amelyben kritizálta, ahogyan a kínai kormányzat eleinte megpróbálta elkendőzni az új vírus terjedését, és bírálta Pekinget, amiért jelenleg a járvány felett aratott sikerét népszerűsíti. Az írásban ráadásul Hszi Csin-ping kínai elnök egyre növekvő személyes hatalmát illetően is kritikát fogalmazott meg. Zsen a járványt a Kínai Kommunista Párt "kormányzási válságának" nevezte, és úgy vélekedett: a sajtó- és szólásszabadság hiánya akadályt jelentett abban, hogy az epidémiával szemben időben fellépjenek, ez pedig csak rontott a helyzeten. A cikket széles körben megosztották az interneten.