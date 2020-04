USA

Új szóvivője van a Fehér Háznak

Kayleigh McEnany személyében új szóvivője van a Fehér Háznak az eddigi szóvivő, Stephanie Grisham kedden távozott az elnöki hivatalból. A Fehér Ház kommunikációs csapatában további változások is történtek.



Grisham, aki soha nem tartott sajtókonferenciát a Fehér Házban, várhatóan visszatér majd Melania Trump first lady hivatalába, ahol ismét kabinetfőnök és szóvivő lesz.



Kayleigh McEnany - aki a negyedik sajtófőnök lesz a Fehér Házban 2017 óta - eddig Donald Trump amerikai elnök 2020-as országos elnökválasztási kampánycsapatának sajtófőnöke volt. A Fehér Ház új stratégiai kommunikációs igazgatója Alyssa Farah, Mike Pence alelnök korábbi sajtófőnöke lett, és a kommunikációs csapathoz csatlakozott Ben Williamson, Mark Meadows korábbi republikánus képviselő kabinetfőnöke és kommunikációs igazgatója volt. Williamson egyben Donald Trump elnök kommunikációs főtanácsadója is lesz.



Meadows hétfőtől állt munkába a Fehér Házban, mint Donald Trump új kabinetfőnöke, és több korábbi, képviselőházi munkatársát "vitte magával" a Fehér Házba.



Amerikai sajtóértesülések szerint Jared Kushner, Trump veje és tanácsadója az elmúlt hónapokban többször is panaszkodott a Fehér Ház kommunikációs munkájára, mondván, Grisham nem elég agresszív, inkább reagál, mint kezdeményező volna. A Politico című lap információi szerint Grisham elmozdítása akkor került először szóba, amikor Hope Hicks korábbi kommunikációs igazgató februárban visszatért a Fehér Házba, ezúttal mint Kushner munkatársa.