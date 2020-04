Koronavírus-járvány

Már oxigénre kellett kötni Boris Johnson brit miniszterelnököt

Kórházba vitték Boris Johnson brit miniszterelnököt vasárnap. A londoni kormányfői hivatal szóvivője közölte: csak elővigyázatossági lépésről van szó, amelyet Johnson orvosa javasolt, miután a konzervatív párti miniszterelnök esetében a betegség egyes tünetei meglehetősen makacsnak bizonyultak. E tünetek közé tartozik a magas láz. A Downing Street szóvivője hangsúlyozta, hogy Johnsont nem sürgősséggel, hanem kivizsgálásra vitték kórházba és változatlanul ellátja miniszterelnöki feladatait és kapcsolatban van kabinetje tagjaival.



Ehhez képest hétfőn már oxigénterápiát kellett alkalmazni nála. A brit miniszterelnök számos vizsgálaton esett át, amely során többek között a vér oxigénszintjét, a fehérvérsejtszámot, valamint a máj- és a vesefunkciókat ellenőrizték, sőt EKG-vizsgálata is volt. Tüdejét is megröntgenezték.



Mint ismeretes, jelenleg nincs kezelési módja, gyógyszere a koronavírus-fertőzésnek. Enyhe esetekben a panaszok csillapítása a cél, súlyos állapotú betegnél az immunrendszert, a légzést, a keringést támogató kezeléseket alkalmaznak (pl. oxigénterápia, folyadékegyensúly helyreállítása, egyéb vírusok ellen korábban kifejlesztett gyógyszerek, szükség esetén légzéstámogatás - azaz lélegeztetőgép alkalmazása).



55 éves Johnsonról múlt csütörtökön állapították meg, hogy ő is megfertőződött, miután a koronavírus okozta betegség enyhe tüneteit észlelte magán. Carrie Symonds, Johnson eljegyzett élettársa is észlelte magán a koronavírus-fertőzés fő tüneteit, és emiatt az elmúlt hetet ágyban töltötte. Boris Johnson szóvivője február végén jelentette be, hogy Carrie Symonds várandós, és a pár közös gyermekének születése a nyár elejére várható.



Az új koronavírus okozta betegségen átesett az elmúlt napokban Matt Hancock brit egészségügyi miniszter és Károly trónörökös, II. Erzsébet királynő 71 éves fia is, de ők már felépültek, és elkülönítésük véget ért.