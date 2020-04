Koronavírus-járvány

A kötelező maszkviselésre hivatkozva távolították el a szovjet tábornok szobrát Prágában

Csehországban évek óta közéleti vita tárgya a szovjet időkre emlékeztető katona szobra, amely a cseh főváros 6. kerületében áll. Pontosabban fogalmazva, már csak állt, mivel a szobrot április 3-án, pénteken délelőtt egy óriás daru segítségével eltávolították az Interbrigády térről.

Csehországban évek óta közéleti vita tárgya a szovjet időkre emlékeztető katona szobra, amely a cseh főváros 6. kerületében áll. Pontosabban fogalmazva, már csak állt, mivel a szobrot április 3-án, pénteken délelőtt egy óriás daru segítségével eltávolították az Interbrigády térről. A munkálatokról a kerület polgármestere tudósította a közvéleményt Facebook-oldalán – számolt be róla az atlatszo.hu. A tervek szerint a szovjet katonai szobrot a Huszadik Század Emlékezete Múzeumába szállítják át, ha felépül.



A világjárvány elterjedése előtt több százan védték demonstrációk szervezésével a cseh főváros felszabadítójának szobrát. A karantén adott most szabad kezet a kerületi vezetésnek a titkokba tartott szobordöntési akció levezénylésére.



Milo± Zeman köztársasági elnök szóvivője Jiří Ovčáček a twitteren tiltakozott a minden előzetes figyelmeztetést vagy bejelentést nélkülöző akció miatt. A Cseh Kommunista Párt (KSČM) elnöke is elítélte Konyev marsall szobrának péntek reggeli eltávolítását. Sőt az orosz nagykövetség tiltakozott a cseh külügyminisztériumnál. A nagykövetségi tiltakozó jegyzék szerint a prágai 6. kerületi akció „nem marad válasz nélkül az orosz fél részéről.”



„Nem volt rajta maszk. Ez a szabály mindenkire egyformán vonatkozik. Köztéren csak maszkkal vagy más védőeszközzel lehet tartózkodni,” – indokolta a szobor ellenzői szerint viccesen Ondřej Kolář Prága hatodik kerületének polgármestere Facebook oldalán Konyev szovjet tábornok szobrának eltávolítását.



A szobor hívei szerint viszont a jobbközép, liberális ellenzéki TOP09 politikusának hivatkozása a koronavírus csehországi megjelenése miatt március 16-án bevezetett országos vesztegzárra és a március 19-én a nyilvános köztereken mindenki számára kötelező maszk viselését előíró rendeletre, szimpla politikai cinizmus.