Lengyelországban a következő két hétre várják a koronavírus-járvány tetőzését

Lengyelországban a következő két hétben tetőzhet a koronavírus-járvány - mondta el pénteken a lengyel közszolgálati rádiónak az egészségügyi miniszterhelyettes, Waldemar Kraska, miután előző nap több mint 60 százalékkal ugrott meg az újonnan azonosított fertőzések száma.



Péntek reggelig 3149-re nőtt Lengyelországban a kimutatott fertőzések száma, eddig összesen 59 beteg hunyt el, csak csütörtökön 14 haláleset történt. A lengyel egészségügyi tárca pénteki közleménye szerint a beazonosított fertőzések előző napi növekménye az eddig legnagyobb volt, 392 új esetet jegyeztek fel, miközben szerdán még 243 új esetről volt szó.



A miniszterhelyettes a közszolgálati rádiónak elmondta, hogy becsléseik szerint több mint tízezer megbetegedésre kell számítani a járvány csúcspontján. A tárca ezért a fertőző betegségekre szakosodott kórházak mintegy 10 ezer férőhelye mellett ideiglenes egészségügyi központokat is létesít, szállodákban és üdülőkben az enyhébb tüneteket mutató betegek kezelésére.



Mariusz Blaszczak lengyel nemzetvédelmi miniszter közölte: két héten belül több mint tízezer katonát képeznek ki - köztük már diplomás orvosokat és mentőket - arra, hogy a koronavírusos betegek kezelésében támogathassák a civil egészségügyben dolgozókat.



A járvány kezelésében az a lengyel katonai orvoscsoport is segít majd, amelynek 15 tagja április 9-ig az olaszországi Lombardiában teljesít missziót, egyúttal tapasztalatot gyűjtve az új típusú koronavírus-járvány terjedéséről, a betegek ápolásáról - mondta Blaszczak.



Csehországban az új koronavírusos fertőzések száma péntek reggelre 3858-ra emelkedett. A csütörtökön jegyzett 269 eset ismét a napi növekedési ütem lassulására utal. Az egészségügyi tárca honlapján megjelent statisztikából kitűnik, hogy a járványban elhunytak száma 40-ről 44-re, míg a Covid-19 betegségből felgyógyultak száma 61-ről 67-re nőtt. Eddig összesen 67 281 laboratóriumi tesztet végeztek el Csehországban, a napi tesztek száma az utóbbi napokban hatezer körül mozog. Kórházi kezelésben mintegy 350 személy van, közülük 70 állapota súlyosnak mondható.



Szlovákiában újabb 24 személynél diagnosztizálták a Covid-19 betegség kórokozóját, és így 450-re emelkedett a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma péntek délig - jelentette be Igor Matovic miniszterelnök Pozsonyban.



Szlovákiában az elmúlt héten az újonnan regisztrált fertőzöttek száma a napi 30-as átlagot közelíti, szerdán 37, csütörtökön viszont 26 volt. A csütörtöki adatok nyilvánosságra hozatala óta újabb 1454 tesztet végeztek el, ami több mint négyszerese a korábbi napi átlagnak.



Pénteken délig összesen már 11 472 vírustesztet végeztek el, ezek közül 11 022 bizonyult negatívnak.



A kórnak Szlovákiában egyelőre nincs hivatalosan elismert halálos áldozata, eddig öt beteg felgyógyulását erősítették meg.