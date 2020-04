Járvány

Koronavírus - Tovább szigorít a korlátozásokon az ukrán kormány

Tovább szigorított az Ukrajnában bevezetett korlátozó intézkedéseken az ukrán kormány, kötelezővé téve jövő hétfőtől egyebek mellett az arcmaszk viseletét közterületen - közölte Denisz Smihal kormányfő pénteken a Telegram üzenetküldő csatornán.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál jelentése szerint az új kormányrendelet értelmében április 6-tól mindenkinek kötelezően magánál kell tartania személyes iratait, ha utcára lép. Megtiltotta a kabinet, hogy két embernél több egy csoportban haladjon. Ez alól kivételt csak azok kapnak, akik halaszthatatlan hivatalos ügyet intéznek, vagy gyermekeket kísérnek. Közterületen 14 évesnél fiatalabbak nem tartózkodhatnak ezentúl felnőtt felügyelete nélkül.



Ezen felül tilos a sportlétesítmények, játszóterek, parkok, terek, rekreációs területek, erdei parkok vagy part menti területek látogatása, kivéve hivatalos kötelezettség teljesítése miatt, illetve házi állatok sétáltatása céljából, utóbbit viszont egyszerre csak egy ember végezheti.



Úgyszintén tilos önkényesen elhagyni az egészségügyi megfigyelésre, illetve elszigetelésre kijelölt helyet.



Smihal szavai szerint a kormány azt tervezi, hogy a járványhelyzet alakulásától függően április végétől fokozatosan elkezd enyhíteni a korlátozásokon - idézte őt a hírportál. A kormányfő kifejtette, hogy ez mindenképpen szakaszosan fog történni. Első körben a munkaképes korúak mehetnek újra dolgozni, amivel párhuzamosan újraindul a tömegközlekedés is a településeken. A miniszterelnök kiemelte, hogy ez május elejétől lehetővé teszi a gazdaság újraindítását. Hozzátette, hogy a többi karanténintézkedés viszont érvényben marad.



Mivel a világjárványt okozó Covid-19 betegség terjedésének veszélye nagy valószínűséggel három hét múlva sem szűnik meg, a sétákra, nyilvános összejövetelekre és egyéb szórakozásra vonatkozó korlátozások továbbra is érvényben maradnak. Kivétel nélkül mindenkinek maszkot kell majd ezután is viselnie, valamint az idősek és a diákok számára nem oldják fel az országos karantént - magyarázta.



Hangsúlyozta, a kormány azon van, hogy egyensúlyt alakítson ki a korlátozások és a gazdaság megőrzése között.



Ukrajnában péntekre, egy nap alatt hárommal, 23-ra emelkedett a koronavírus-járvány eddigi halálos áldozatainak száma, az igazolt fertőzötteké pedig 138 esettel 942-re. A betegségből eddig 19-an gyógyultak fel az országban. Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester pénteki sajtótájékoztatóján közölte, hogy az ukrán fővárosban a regisztrált fertőzöttek száma egy nap alatt 28-cal növekedve elérte a 189-et, s Kijevben eddig hárman haltak bele a betegségbe. Országosan még mindig a fővárosban van a legtöbb igazolt fertőzött Ukrajnában.