Koronavírus-járvány

Lengyelországban az egészségügyi dolgozók terjesztik leginkább a vírust

Lengyelországban a koronavírus fertőzöttek egyhatoda az egészségügyi intézmények dolgozóiból áll, amit a védőfelszerelések hiányának tartanak, de erről nem beszélhetnek nyilvánosan. Nálunk szerencsére nem így van. 2020.04.03 14:40 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egyre nagyobb az aggodalom amiatt, hogy Lengyelországban magukat a kórházak is a koronavírus-járvány gócpontjaivá váltak, miután minden hatodik egészségügyi dolgozó vírusosnak bizonyult - főként a nem megfelelő járványkezelési megoldások és a felszereléshiány miatt.



Számos kórház tele lett fertőzött orvosokkal, ápolókkal és páciensekkel egyaránt. Mindeközben a családtagok és hozzátartók azért reklamálnak, mert a hatóságok megakadályozták őket abban, hogy nyilvánosan is beszéljenek a problémáról. Az egészségügyi miniszter szerint ugyanis meg kell akadályozni azokat a nyilatkozatokat, amelyek szorongást váltanak ki az emberekben.

A varsói Bródnowski kórházban 79 orvos, nővér és beteg fertőződött meg. Az egyik neve eltitkolását kérő orvos szerint az aggodalomra nem az esetek száma ad okot, hanem az, ahogyan bekövetkezett.



Az első fertőzést ugyanis március 20-án jelentették, ekkor a vele kapcsolatban állókat nem helyezték karantén alá. Ellenben, más osztályokon dolgozó szakembereket is átrendeltek a fertőzött részre, akik aztán visszatértek dolgozni a saját osztályukra.



Hiába zárták be a múlt héten végre a kórház legtöbb osztályát, addigra a személyzet és a betegek nagy része megfertőződött. Mellettük ráadásul sok más kontaktszemélyt is karanténba kellett volna küldeni.

A midwife was fired for posting on Facebook that staff lacked protective equipment, and showing her own homemade mask



Her boss said she harmed the hospital's image and caused panic. But the hospital itself had appealed for public donations of equipment https://t.co/uM17ySnXYi — Notes from Poland 🇵🇱 (@notesfrompoland) March 24, 2020

Paweł Skowronek kórházigazgató szerint valódi katasztrófa van. Az orvosok és nővérek napokig tünetmentesek is lehetnek, miközben sorra fertőzik meg a többieket. Azonban cáfolta azokat a híreket, miszerint ne lenne elég védőfelszerelés. "Minden alkalmazott hozzáférhet szemüveghez, maszkhoz, köpenyhez és kesztyűhöz" - szögezte le.



Ám az orvosok azt mondják, jó ha egyetlen maszk jut egész napra, nincs felszerelés, a problémát pedig a szőnyeg alá söprik.



A kórház szóvivője viszont azt hangsúlyozza: a személyzet a hibás. "Tisztelem az itt dolgozókat, de nem mindenki képes megfelelően használni a maszkot és a kesztyűt" - mondta.

A Gazeta Wyborcza napilap jelentése szerint ugyanez a helyzet a fővárostól 50 kilométerre található Grójec városi kórházban is. Egy orvos megbetegedett, mégis ügyeletben kellett maradnia, végül a fél kórház fertőzött lett miatta. A közép-lengyelországi radomi kórházban jelenleg 115 fertőzött van, 500 alkalmazott pedig karanténban vagy kényszerszabadságon. Onnan is azt mondták többen, hogy nincs felszerelés, vagy ami van, azt több napig kell használniuk. Az ország észak-nyugati részén található Gryfice kórházban teljes zár alatt van - 135 beteg és 115 alkalmazott - miután egy fertőzött nővért találtak. Többek között a krakkói, a bydgoszczi és az olsztyni kórházak is beszámoltak arról, hogy az orvosaik koronavírusosak.



A GIS legfrissebb adatai szerint körülbelül minden hatodik egészségügyi személyzet fertőzött. Azon kívül, hogy az egészségügyi minisztérium visszautasította az orvosok reklamációját, jogi lépésekkel meg is akadályozták, hogy az egészségügyi személyzet nyilvánosan jelezze a járvánnyal kapcsolatos aggodalmait. Pedig a szakma szerint Lengyelország egészségügyi rendszere nincs megfelelően felszerelve vagy felkészítve a helyzet kezelésére.

Péntek reggelig 3149-re nőtt Lengyelországban a kimutatott fertőzések száma, eddig összesen 59 beteg hunyt el, csak csütörtökön 14 haláleset történt. A lengyel egészségügyi tárca pénteki közleménye szerint a beazonosított fertőzések előző napi növekménye az eddig legnagyobb volt, 392 új esetet jegyeztek fel, miközben szerdán még 243 új esetről volt szó.



A miniszterhelyettes a közszolgálati rádiónak elmondta, hogy becsléseik szerint több mint tízezer megbetegedésre kell számítani a járvány csúcspontján. A tárca ezért a fertőző betegségekre szakosodott kórházak mintegy 10 ezer férőhelye mellett ideiglenes egészségügyi központokat is létesít, szállodákban és üdülőkben az enyhébb tüneteket mutató betegek kezelésére.



Mariusz Blaszczak lengyel nemzetvédelmi miniszter közölte: két héten belül több mint tízezer katonát képeznek ki - köztük már diplomás orvosokat és mentőket - arra, hogy a koronavírusos betegek kezelésében támogathassák a civil egészségügyben dolgozókat.



A járvány kezelésében az a lengyel katonai orvoscsoport is segít majd, amelynek 15 tagja április 9-ig az olaszországi Lombardiában teljesít missziót, egyúttal tapasztalatot gyűjtve az új típusú koronavírus-járvány terjedéséről, a betegek ápolásáról - mondta Blaszczak.

Hollandiában túlhajszoltak az egészségügyi dolgozók

Hollandiában a péntek reggeli adatok szerint újabb 1038 embernél azonosítottak koronavírus-fertőzést. Mivel az intenzív kórházi helyek rohamosan fogyatkoznak, a kormány arra törekszik, hogy több mint ezer új kórházi helyet létesítsen a hét végére. A holland ápolók szövetségének elnöke, Gerton Heyne a helyi sajtónak adott nyilatkozatában azonban arra figyelmeztetett, hogy az intenzív férőhelyek számának növelése csak "félmegoldás", mivel az országban legfőképpen a képzett ápolókból van hiány.



"Az az üzemmód, amelyben ápolóink dolgoznak, már most elképesztő. Sokkal több beteget látnak el, mint amennyit normálisan fizikailag bírni lehet, nem beszélve a mentális kiégésről. Nincs elég képzett ápolónk, ezen még a kapacitásnövelés sem segít, sőt csak még kaotikusabb állapotokhoz vezethet" - hívta fel a figyelmet Heyne.



Az országban az elhunytak száma 166-al nőtt 24 óra leforgása alatt, eddig 1339-en haltak meg az új koronavírus okozta megbetegedésben.



Luxemburgban 168 új fertőzöttet regisztráltak. 2487 fertőzést tartanak összesen számon, amely a lakosság számához képest az egyik legnagyobb arány globálisan. Kedd óta tesztelik az egészségügyi dolgozókat és mindenki mást, aki a betegség bármily tünetét mutatja. A halálesetek száma jelenleg 30.

Romániában az igazolt fertőzöttek 13 százaléka egészségügyi alkalmazott

Romániában a regisztrált koronavírus-fertőzöttek több mint 13 százaléka egészségügyi alkalmazott, a körükben tapasztalt fertőzések miatt pedig sorra kerülnek karanténba kórházi részlegek, megnehezítve az amúgy is túlterhelt egészségügyi rendszer működését.



A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) szerda esti jelentése szerint 357 orvos, nővér, ápoló kapta el a fertőzést, csütörtökön pedig a fővárosi Matei Bals járványkórház öt alkalmazottjának vírustesztje bizonyult pozitívnak.



A legsúlyosabb helyzet a kedd óta vesztegzár alá helyezett északkelet-romániai Suceaván alakult ki, ahol a fertőzésgóccá vált megyei kórház 200 dolgozója betegedett meg. A kritikus helyzetben a kórház nemrég megbízott ideiglenes vezetői is lemondtak, ezért csütörtökön Nelu Tataru egészségügyi miniszter is a helyszínre utazott, Klaus Iohannis államfő pedig távértekezletet hívott össze, hogy megoldást keressenek a válságra.

Nagyon magas a fertőzött egészségügyi dolgozók száma Spanyolországban

Spanyolországban más országokhoz képest magas a koronavírussal diagnosztizált egészségügyi dolgozók száma, akik közül eddig több mint 9400-en fertőződtek meg - közölte Fernando Simón, a spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója. A járványügyi szakember úgy fogalmazott, hogy "komoly aggodalomra ad okot" a szakszemélyzet megfertőződése, akiknek aránya 14,7 százalék az összes kimutatott esethez képest.