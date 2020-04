Koronavírus-járvány

Koronavírus - Franciaországban az idősotthonokban legalább 884-en hunytak el

Franciaországban 24 óra alatt 471-gyel 4503-ra emelkedett a koronavírus-fertőzés kórházban meghalt áldozatainak száma - közölte Jérome Salomon, a francia egészségügyi minisztérium járványügyi felelőse a csütörtök esti sajtótájékoztatóján, és azt is jelezte: a járvány kezdete óta az idősotthonokban legalább 884-en vesztették életüket. Ezzel Franciaországban 5300 fölé emelkedett a járvány áldozatainak a száma.



Az illetékes kiemelte: az utóbbi adatot nagyon óvatosan kell kezelni, mert az idősotthonból továbbra is csak részleges információk állnak rendelkezésre, és nehéz őket európai összehasonlításban értékelni.



A 10 600 francia intézmény közül 7400-tól érkeztek adatok az egészségügyi hatóságokhoz. Ezek szerint a mintegy 700 ezer, idősotthonban élő francia között 14 638 fertőzöttről tudni, és 884 olyan elhunytról, akik feltehetően a koronavírus következtében haltak meg.



Az egészségügyi hatóságok mostanig csak a kórházakban elhunytakról közöltek adatokat.



Kórházban az előző naphoz képest 1607-tel több beteget ápoltak csütörtökön, összesen 26 246-ot. Közülük 6399-en voltak intenzív osztályon, ami 382-tel több mint szerda este.



A súlyos esetek számának napi növekedése -, ami az egészségügyi hatóságok szerint a legfontosabb adat a járvány terjedésének fékeződését és a kijárási korlátozások hatásait illetően, - hétfő óta fokozatosan csökken.



A több mint 6 ezer súlyos beteg azonban továbbra is meghaladja a francia kórházaknak a járvány előtti kapacitásait, ami 5 ezer intenzív ágy volt.

Jérome Salomon elmondta: a nem sürgős műtétek elnapolásával és a sürgősségi osztályok átalakításával jelenleg mintegy 9 ezer intenzív ágy áll rendelkezésre országszerte, s folyamatosak az egészségügyi evakuálások a párizsi régió kórházaiból. Március 18. óta 344 súlyos, de stabil beteget szállítottak el a keleti országrészből és a fővárosból kevésbé leterhelt régiók intézményeibe, s a héten még 150 evakuálást terveznek az egészségügyi hatóságok.



A párizsi prefektúra bejelentette, hogy Európa legnagyobb nagybani piacának, a Párizs közeli Rungisnak az egyik épületét átmenetileg átalakítják egy "nagy kapacitású halottasházzá" a Párizsban és környékén elhunytak számára. Nem ez az első alkalom, hogy a piac egyik 4 ezer négyzetméteres és 5 fokos átlaghőmérsékletű csarnokában holttesteket helyeznek el: 2003 augusztusában, amikor a kánikula mintegy 15 ezer áldozatot szedett Franciaországban, a rungisi hűtőcsarnokba szállították a párizsi elhunytakat. Franciaországnak most is a Párizs körüli Ile-de-France régió a leginkább sújtott területe a koronavírus-járványban, 16 ezer fertőzöttel és csaknem 1500 halottal.







Március 1. óta ugyanakkor 12 068-an gyógyultak távoztak a kórházakból, közülük 1493-an az elmúlt 24 órában.



Franciaország csütörtökön az Európai Bizottságnak jelezte, hogy október 30-ig meghosszabbítja a terrorfenyegettség miatt több mint négy éve érvényben lévő határellenőrzést, de ezúttal elsősorban a koronavírus-járvány veszélye miatt.