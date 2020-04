Járvány

Romániában az igazolt koronavírus-fertőzöttek 13 százaléka egészségügyi alkalmazott

Romániában a regisztrált koronavírus-fertőzöttek több mint 13 százaléka egészségügyi alkalmazott, a körükben tapasztalt fertőzések miatt pedig sorra kerülnek karanténba kórházi részlegek, megnehezítve az amúgy is túlterhelt egészségügyi rendszer működését.



A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) szerda esti jelentése szerint 357 orvos, nővér, ápoló kapta el a fertőzést, csütörtökön pedig a fővárosi Matei Bals járványkórház öt alkalmazottjának vírustesztje bizonyult pozitívnak.



A legsúlyosabb helyzet a kedd óta vesztegzár alá helyezett északkelet-romániai Suceaván alakult ki, ahol a fertőzésgóccá vált megyei kórház 200 dolgozója betegedett meg. A kritikus helyzetben a kórház nemrég megbízott ideiglenes vezetői is lemondtak, ezért csütörtökön Nelu Tataru egészségügyi miniszter is a helyszínre utazott, Klaus Iohannis államfő pedig távértekezletet hívott össze, hogy megoldást keressenek a válságra.



A megbeszélés elején az elnök bejelentette, hogy katonai parancsnokság alá vonják a suceavai kórházat. A Mediafax hírügynökség értesülése szerint egy katonaorvost neveztek ki az igazgatói tisztségbe, akinek a munkáját a védelmi minisztérium négy másik szakértője segíti.



Iohannis arról is beszámolt, hogy jelentős, havi akár 500 eurót is elérő extra juttatást kért a fertőzésveszélyes környezetben dolgozó egészségügyi alkalmazottak számára a kormánytól. Az államfő úgy vélekedett, hogy a koronavírus-járvánnyal első vonalban harcoló, közvetlenül érintett egészségügyi alkalmazottak prémiumalapjára az európai uniós támogatásokból kellene pénzt elkülönítenie a román kormánynak.



Csütörtök kora délutánig az előző napi 85-ről 94-re emelkedett a halálos áldozatok száma. Külföldön csütörtökig 25 koronavírusos román állampolgár vesztette életét.



Romániában csütörtök kora délutánig 2738-ra nőtt az igazolt fertőzések száma. A 24 óra alatt regisztrált új fertőzöttek száma 278-ra emelkedett az előző napi 215-ről, nem sokkal haladva meg az utóbbi hétre jellemző napi 240-es átlagot.



Romániában naponta 1500-2000 embert tesztelnek. A diagnosztizált betegek közül 78-at ápolnak intenzív osztályon, az első fertőzés megjelenése óta pedig 267 beteget nyilvánítottak gyógyultnak.



Csütörtökön tett közzé a GCS először megyei bontást az igazolt fertőzésekről. A legtöbb, 701 fertőzést Suceava megyében tartják számon, amelyet a kétmilliós Bukarest követ 505 fertőzöttel. Több mint száz fertőzöttről tudnak Brassó (117), valamint a dobrudzsai Constanta (111), Arad (110), a moldvai Neamt (107) és Kolozs (105) megyében.



A karanténrendelkezések megsértéséért csaknem 1300 otthoni elkülönítésre kötelezett embert helyeztek már hatósági karanténba, 50 karanténban lévő embert pedig újabb 14 napos vesztegzár alá vontak. A rendőrök eddig 271 ügyben indítottak bűnvádi eljárást a járvány megfékezésére irányuló erőfeszítések meghiúsítása címén.

A kijárási korlátozások megsértése miatt újabb 7385 embert bírságoltak meg az utóbbi 24 órában. Romániában jelenleg több mint 15 ezer embert tartanak hatósági karanténban, 115 ezret otthoni elkülönítésben.