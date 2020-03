Járvány

Koronavírus - Ukrajnában kötelező lesz a hazatérők elszigetelése, az orosz kormányfő kiterjesztené a korlátozásokat

Kötelezővé teszik a karantént Ukrajnában a koronavírus-járvány miatt március 28. óta hazatérő állampolgároknak, amely eddig csak önként vállalt kötelezettség volt. Az orosz kormányfő a moszkvaihoz hasonló kijárási korlátozás bevezetését javasolta a többi régiónak is. 2020.03.30 11:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Ukrajnába hazatérők elszigetelésére tett javaslatról Vladiszlav Kriklij infrastrukturális miniszter a Telegram üzenetküldő csatornán azt közölte, hogy erről a kormány vasárnap este már döntést is hozott. Az ukrán parlament ezt várhatóan még a hétfő délutánra meghirdetett rendkívüli plenáris ülésén jogszabályba foglalja.



Vasárnap estig csaknem 144,7 ezer ukrán tért haza külföldről a külügyminisztérium segítségével az új koronavírus okozta világjárvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések óta, azaz bő két hét alatt - írta hétfőn az Ukrajinszka Pravda hírportál a külügyi tárca legfrissebb adataira hivatkozva.



Közben Ukrajnában hétfőre egy nap alatt kettővel emelkedett az új koronavírus halálos áldozatainak száma, összesen 11-re, az igazolt fertőzötteké pedig 62 esettel 480-ra. A betegségből eddig hatan gyógyultak fel.



Vasárnap esti üzenetében Volodomir Zelenszkij ukrán államfő sürgette a parlamentet, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezésre irányuló intézkedések mellett még hétfőn tárgyalja tovább a pénzintézetekről és a termőföldeladási moratórium feloldásáról szóló törvényjavaslatokat is. Ezek elfogadásától függ ugyanis az, hogy Ukrajna megkapja az előirányzott hiteleket a Nemzetközi Valutalaptól (IMF), a Világbanktól és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól (EBRD). Zelenszkij szavai szerint legalább 10 milliárd dollárról van szó, ami elengedhetetlen lesz a koronavírus miatt keletkező válság leküzdésére, és amely nélkül az ország akár csődbe is mehet. Kiemelte, hogy ha rendben folytatódik az együttműködés az IMF-fel, Ukrajna két milliárd dollár gyorshitelt kap fél éven belül a valutaalaptól. Dmitro Razumkov, a törvényhozás elnöke viszont vasárnap este még arról tájékoztatott, hogy az említett két törvényjavaslat nem szerepel a parlament hétfői napirendjén.



A kabinet módosította a 2020-as állami költségvetési prognózisában a munkanélküliség várható alakulását a korábbi 8,4-ról 9,4 százalékra, a GDP alakulását pedig 3,9 százalékos esésre korrigálta az előre jelzett 3,7 százalékos növekedés helyett.



Az Oroszországban hétfőn közzétett hivatalos adatok szerint a SARS-CoV-2 koronavírus-fertőzöttek száma egy nap alatt 302-vel nőtt és elérte az 1836 főt. Moszkvában a növekmény 212 fős, itt 1226 fertőzöttet tartanak számon. A halottak száma 9, a gyógyultaké 66. Az egészségügyi minisztérium szerint 32 Covid-19-beteg állapota súlyos.



Az orosz fővárosban és Moszkva megyében bevezetett kijárási korlátozáshoz hasonló intézkedések bevezetését javasolta a többi orosz régió vezetőinek is Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök a helyetteseivel folytatott tanácskozáson.

Moszkva és Moszkva megye lakosai számára kötelező házi karantént rendeltek el hétfőtől határozatlan időre. Az emberek csak sürgős orvosi probléma miatt, közvetlen életveszély vagy egészségük fenyegetettsége esetén, a munkahelyükre való elkerülhetetlen utazás, a legközelebbi üzletben való bevásárlás, legfeljebb száz méterre háziállat-sétáltatás, illetve a háztartási hulladék eltávolítása céljából hagyhatják el otthonaikat.



Az orosz főváros és környéke lakóit arra kötelezték, hogy az utcán, az üzletekben, - a taxik kivételével - a tömegközlekedési eszközökön és más nyilvános helyeken legalább másfél méteres távolságot tartsanak egymástól.



Vlagyimir Putyin elnök a március 28-tól április 5-i terjedő időszakra az egész országra kiterjedő kényszerszabadságot rendelt el. Oroszország, amely a külföldön rekedt állampolgárait hazaszállító repülőgépek kivételével megszüntette a külföldi légi utasszállítást, hétfőtől lezárta szárazföldi határait. Sajtóértesülések szerint a kormány fontolóra vette a belföldi régiók közötti közlekedés korlátozását is.



A moldovai hatóságok 16 ezer moldovai lejig (mintegy 290 ezer forint) terjedő pénzbeli támogatást fognak nyújtani azoknak a koronavírus-járvány elleni küzdelem "első vonalában" dolgozó orvosoknak, rendőröknek és állami alkalmazottaknak, akik megfertőződnek a Covid-19 kórral - közölte Igor Dodon elnök.



A miniszterelnökkel és a parlament elnökével hétfőn tartott szokásos találkozóját követően Dodon elmondta, hogy a vonatkozó intézkedéscsomagot április 1-jei hatállyal léptetik életbe. Az elnök beszámolt arról is, hogy a moldovai hatóságok az új típusú koronavírus diagnosztizálásához szükséges 100 ezer tesztet szereznek be Kínától.



Moldovában jelenleg 263 koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván, 44 beteg súlyos állapotban van, eddig két beteg halt meg, illetve 14 gyógyult fel. A járvány miatt az országban rendkívüli állapotot vezettek be, amely május 15-ig van érvényben. Az ország lezárta szárazföldi határait, és felfüggesztette a légiforgalmat.



Eközben Örményországban 58 újabb megbetegedést regisztráltak, a koronavírussal-fertőzöttek száma a dél-kaukázusi országban 482 - derül ki Arszen Toroszján egészségügyi miniszter hétfői közléséből. A tárcavezető szerint Örményországban jelenleg mintegy 900-an vannak karanténban, a betegségbe eddig három ember halt bele.