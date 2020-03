Koronavírus-járvány

Akár 12 ezer főre bővíthető hullaház épül Birminghamben

Az angliai Birminghamben 12000 fősre bővíthető halottasházat alakítanak ki a repülőtér egy részéből, amelyben kezdetben "csak" 1500 helyet alakítanak ki. Korábban egy konferenciaközpontból 4000 fős szükségkórházat kezdett kialakítani ki az NHS. 2020.03.29 18:16 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ideiglenes, 12 ezres halottasházat alakítanak ki Angliában a Birminghami repülőtérnél, felkészülve a koronavírus okozta elhalálozások ugrásszerű megnövekedésére.



A brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) vezetője, Simon Stevens azt is megerősítette, hogy a nemzeti kiállítóközpontot és a Manchesteri kongresszusi központot átmenetileg kórházzá alakítják át.



A munkálatok már megkezdődtek, a birminghami hullaház első körben 1500 holttest fogadására és tárolására lesz alkalmas, ha pedig a legrosszabb forgatókönyvek szerint alakul a járvány, akkor akár 12 ezresre is növelhető a tárolási kapacitás.



A reményteli tervek szerint az ideiglenes telephely a West Midlands (Anglia egyik nagyvárosi és ceremoniális megyéje) területein bekövetkező összes halálesetet fogadni tudja, ideértve a koronavírussal nem összefüggő haláleseteket is, mivel az új létesítmény személyzetének köszönhetően a regionális halottasházak bezárhatóak.



A hatóságok kijelentették, hogy alapvető fontosságú, hogy rendelkezésre álljon minden ezköz annak biztosítása érdekében, hogy mindenkor a legnagyobb méltóságot és tiszteletet adják meg azoknak, akik e betegség következtében halnak meg.