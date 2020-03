Koronavírus-járvány

Amerikában is meghalt egy koronavírusos csecsemő

Ilyen fiatal áldozatot eddig csak Kínából jelentettek, de annak más betegsége is volt. A chicagói orvosok vizsgálják az esetet. 2020.03.28 23:11 ma.hu

Lesújtó hírek érkeztek az USA-ból: meghalt egy csecsemő, akinek koronavírus-tesztje pozitív eredményt mutatott.



A baba Chicago-ban (Illinois állam, Cook megye) halt meg - jelentette be Dr. Ngozi Ezike, az egészségügyi minisztérium vezetője. Mindent meg kell tennünk, hogy megállítsuk a halálos vírus terjedését - mondta.



Egészen eddig nem következett be ilyen fiatal korú fertőzöttnél halál.



Március 28-án csak ebben az államban 465 új esetet regisztráltak (COVID-19), 13-án haltak meg (a babával együtt). Mind 70 feletti volt, egyedül Cook megyében halt meg két 60 éves, és McHenry megyében egy 50-es éveiben járó férfi.



Az adatok szerint eddig csak Kínából érkezett hír koronavírusos csecsemőhalálról, de annak a babának volt más, komoly betegsége is. Nagy-Britanniában viszont fertőzötten jött világra egy újszülött.