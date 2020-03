Koronavírus-járvány

Koronavírus - Metil-alkoholt ittak a fertőzés ellen, 300 halott Iránban

Az erősen mérgező metanolról a közösségi médiában terjedt el Iránban, hogy a koronavírus-fertőzés ellen hatásos, amit sajnos sokan megfogadtak, miután meglehetősen nagy bizalmatlanság alakult ki az ország vezetése felé, amióta a kormány nem tudott megbirkózni a Covid-19-járvánnyal.



Egy februári cikkre hivatkozva, jelent meg újra és újra, hogy egy brit tanár és mások is felgyógyultak a koronavírusból whiskyvel és mézzel, majd ez keveredett azokkal az üzenetekkel, hogy az alkoholos kézfertőtlenítők is védenek a vírusfertőzés ellen, végül ebből többen tévesen (!) arra a következtetésre jutottak, hogy a magas alkoholtartalmú folyadék fogyasztásával elpusztítják a koronavírust a szervezetükben.



A metanolfogyasztás elsősorban Huzisztán és Fársz tartományban szedett áldozatokat. Legalább 300-an meghaltak, és több ezerre tehető a mérgezéssel kezeltek száma - vannak közöttük gyerekek is.