Koronavírus-járvány

Koronavírus - Pozitív Boris Johnson brit miniszterelnök koronavírustesztje

Boris Johnson brit miniszterelnök szervezetében is kimutatták a Covid-19 megbetegedést okozó új, SARS-CoV-2 nevu koronavírust - jelentette be pénteken a Downing Street. A londoni kormányfői hivatal szóvivője szerint az 55 éves Johnson tünetei enyhék.



Néhány perccel a hivatalos bejelentés után Johnson személyesen is megerősítette a hírt. A Twitteren közzétett videoüzenetében elmondta: észlelte magán a koronavírus-fertőzés enyhe tüneteit: lázas lett, és ezt makacs köhögés kíséri. Chris Whitty angliai tisztifőorvos tanácsára ezután szűrésnek vetette alá magát, és a vizsgálat eredménye pozitív lett.



A brit kormányfő közölte, hogy az ilyen esetekre előírt eljárásnak megfelelően otthonában, vagyis a Downing Street-i miniszterelnöki rezidencián elkülönítésbe vonult, de dolgozik, irányítja a brit kormány járványellenes tevékenységét, és a technológia segítségével folyamatos kapcsolatban áll stábjával.



Nemrégiben bejelentették, hogy gyermeket vár Carrie Symonds, Johnson élettársa, aki a kormányfővel együtt a Downing Streeten lakik. A pénteki tájékoztatás nem tért ki arra, hogy őt is alávetették-e szűrésnek.