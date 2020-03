Járvány

Koronavírus - Lemondott a román egészségügyi miniszter

Lemondott Victor Costache román egészségügyi miniszter csütörtökön, miután több romániai kórházban is orvosok és páciensek tucatjai fertőzték meg egymást koronavírussal. 2020.03.26 11:32 MTI

A miniszter távozását Ludovic Orban kormányfő jelentette be, hozzátéve, hogy Costache "személyes és szakmai okokra" hivatkozva jelentette be távozását. A román média tudni véli, hogy Costachét valójában a kormányfő mondatta le meggondolatlan nyilatkozatai és a válság kezelésében mutatkozó hiányosságok miatt.



Costache előző nap még Bukarest teljes lakosságának tesztelésére vonatkozó terveiről nyilatkozott az Adevarul portálnak. Elmondta: a dél-koreaihoz hasonló "innovatív" pilótaprogram keretében házról házra járva fognak mindenkit tesztelni a fővárosban, ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy jövő hét elejéig az ehhez szükséges legalább kétmillió, később pedig a tömeges tesztelés folytatására is elegendő mintegy ötmillió teszt érkezik az országba.



A bejelentés indulatos közvitát váltott ki a médiában: több megszólaltatott szakember szerint sürgősebb lenne az első vonalban harcoló egészségügyi személyzet védelme, hiszen Romániában szerdáig már több mint száz egészségügyi dolgozónál mutatták ki a koronavírust, és számos kórházi részleget kényszerültek karantén alá helyezni. A kórházi fertőzések jelentős része annak tulajdonítható, hogy egy-egy, más okokból beutalt betegről napokkal később derült ki, hogy koronavírussal is fertőzött.



Costachénak egyebek között azt rótták fel, hogy nem szervezte meg idejében a - nem járványkórházban dolgozó - orvosok ellátását megfelelő védőfelszerelésekkel. Egyebek mellett ennek tulajdonítják, hogy a "Románia Lombardiájának" nevezett Suceaván a több mint 1300 alkalmazottat foglalkoztató megyei kórházban alakult ki az ország legnagyobb fertőző góca. A Kínából kiindult Covid-19-ben csütörtök reggelig elhunyt 17 áldozat közül 7 innen került ki, a vírus romániai megjelenése óta eltelt egy hónapban megfertőződött mintegy ezer ember közül 200 is a suceavai megyei kórház alkalmazottja vagy páciense volt.



A miniszterelnök szerint Costache lemondásával nem változnak a prioritások: a tárca egyik legsürgősebb feladata lesz továbbra is a kórházak és az orvosi személyzet ellátása megfelelő védőfelszereléssel.



Orban rámutatott: a bukaresti kormány a közegészségügyi intézetek megerősítésére és a járványügyi nyomozások gyorsítására fog a továbbiakban összpontosítani. A miniszterelnök az operatív törzs munkájában eddig is aktívan részt vevő Nelu Tataru egészségügyi államtitkárt javasolja a megüresedő posztra.