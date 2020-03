Járvány

Koronavírus - Ferenc pápa egyik közeli munkatársa is megbetegedett

Fertőtlenítették a pápa lakóhelyeként ismert Szent Márta-házat, és tovább szigorították az óvintézkedéseket Vatikánváros egész területén, miután Ferenc pápa egyik közeli munkatársának pozitív lett a koronavírus-tesztje. 2020.03.26 07:15 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Corriere della Sera úgy tudja, egy prelátusról, a szentszéki államtitkárság magas beosztású egyházi munkatársáról van szó, aki évek óta a Szent Márta-házban lakik, Ferenc pápa közvetlen közelében.



A beteg férfit, akinek nem súlyos az állapota, a Vatikántól nem messzi Gemelli-Columbus kórházban ápolják, amely az olasz főváros második számú járványkórháza. Sajtóinformációk szerint ő az ötödik vatikáni beteg, köztük van a Vatikáni Múzeum két világi dolgozója is.



Az Il Messaggero úgy értesült, a pápai állam területén regisztrált újabb beteg miatt felmerült az Olaszországban már érvényes kijárási korlátozás bevezetése a Vatikánváros területén is. A Szent Márta-házat fertőtlenítették, és azt tanácsolták az egyházfőnek, hogy a járvány miatt költözzön át a jobban elszigetelt apostoli palotákba, a pápai lakosztályba, amit ő eddig elutasított. Korlátozták emellett Ferenc pápa megbeszéléseit és találkozásait is.



A 83 éves Ferenc pápát március eleje óta óvják a fertőzéstől: a beszédeit interneten sugározzák, a Szent Márta-ház kápolnájában reggelente bemutatott misét is nagyon szűk körben pontifikálja, egyedül étkezik a szobájában, a különböző vatikáni hivatalok képviselőit az apostoli paloták nagyobb termeiben fogadja.



Március 10-től a Szent Péter-bazilika, a Szent Péter tér, a Vatikáni Múzeum és Könyvtár is zárva tart, valamint a még működő hivatalokban is bevezették a távmunkát. A szentszéki államtitkárság leállította a nem halaszthatatlan feladatok végzését, és arra szólította fel az egyházi és világi dolgozókat, hogy vegyék ki szabadságukat. Leállt a szentszéki napilap, a L'Osservatore Romano nyomtatott kiadása is, amely kizárólag online jelenik meg.



Rendkívüli óvintézkedésekkel védik a 93 éves XVI. Benedek nyugalmazott pápa egészségét is, aki a Szent Márta-háztól nem messzi vatikáni kolostor épületében lakik.



Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció szerdai bejelentése szerint módosítják az idei húsvéti szertartások megtartását. A dokumentum leszögezi, hogy húsvét dátuma nem mozdítható el. A változtatások többek között a virágvasárnapi felvonulást érintik, amelyet hívők nélkül, a templomokon belül tartanak meg, a krizmaszentelést máskorra halasztják, és elmarad a lábmosás nagycsütörtöki szertartása is. A rendelkezések a járvány sújtotta országokra és közösségekre vonatkoznak, a helyi püspöki konferenciák útmutatása szerint. Hasonló rendelkezést adott ki a keleti egyházakért felelős vatikáni kongregáció is.