Járvány

Koronavírus - Németországban és a Benelux-államokban is nő a fertőzöttek száma

A Johns Hopkins Egyetem kimutatása szerint szerda délelőtt 32 991 fertőzöttet tartottak nyilván, ami 3935-tel - 13,5 százalékkal - több az egy nappal korábbi 29 056-nál.



A növekedés mértéke jelentősen elmarad az előző héten megfigyelt 30 százalék körüli szinttől. Ez arra utal, hogy lassul a járvány, ami létfontosságú az egészségügyi ellátórendszer teljesítőképességének fenntartásához.



Azonban a vírus terjedése így is szinte felmérhetetlen teher a német társadalmon és gazdaságon. A szövetségi kormány pótköltségvetést készített, a javaslat vitája szerdán kezdődött a szövetségi parlamentben (Bundestag). A kormány minden eddiginél nagyobb, 156,3 milliárd eurós (54,6 ezer milliárd forintos) hiánnyal számol.



Olaf Scholz pénzügyminiszter a parlamenti vitában a válságkezelés költségének nagyságrendjét érzékeltetve rámutatott: a pótköltségvetésben tervezett deficit majdnem akkora, mint az eredeti, még a járvány előtt készített költségvetés kiadási oldalán szereplő 362 milliárd euró 50 százaléka. Más út viszont nincs, most minden erőt a járvány hatásainak ellensúlyozására kell összpontosítani. "Nehéz hetek állnak előttünk, amelyeket csak úgy tudunk átvészelni, ha szolidárisak vagyunk egymással" - mondta a miniszter.



A társadalmi gondokat jelzi, hogy megkezdődött a vita az idei érettségiről. Az oktatás tartományi hatáskör, így akár az is előfordulhat, hogy mind a 16 tartomány más-más megoldást alkalmaz majd. Ez igen helytelen lenne, és "megásná a föderális oktatási rendszer sírját" - nyilatkozott Christian Piwarz szászországi oktatási és kulturális miniszter, reagálva schleswig-holsteini kollégája, Karin Prien javaslatára, miszerint a tartomány iskoláiban az idén ne vizsgáztassák a tanulókat, hanem az utóbbi évek eredményei alapján állítsák ki az érettségi bizonyítványt.



Belgiumban szerdán a hatóságok arról számoltak be, hogy a fertőzöttek száma 4269-re emelkedett, összesen 122-en haltak bele a betegségbe, és 461-en épültek fel.



Hollandiában szerda virradóra 811-gyel nőtt a fertőzöttek, és 24 óra leforgása alatt 63-mal a halottak száma. Az országban összesen 5560 fertőzött van, valamint 276-an hunytak el a koronavírus-járvány okozta megbetegedésben, és 461-en gyógyultak ki belőle.



Luxemburgban a legfrissebb kimutatások szerint egy nap alatt 224-gyel nőtt a fertőzöttek száma, annak ellenére, hogy kedden a helyi sajtó a terjedés lassulásról számolt be.