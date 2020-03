Koronavírus

Koronavírus - Romániában életbe lépett az éjszakai részleges kijárási tilalom

Romániában hétfő estétől életbe lépett a részleges éjszakai kijárási tilalom.



Este jószerével csak rendőröket lehetett látni a nagyvárosok utcáin. A vasárnap este kihirdetett katonai rendelet értelmében este 22 órától hajnali 6 óráig csak különösen indokolt esetekben szabad kimenni a lakásból, és akit az utcán megállítanak, fel kell mutatnia a munkáltató által kibocsátott igazolást, mely a munkahely és a lakhely közötti útvonalra érvényes, vagy a saját felelősségre kiállított nyilatkozatot, amely magyarázatot ad a lakás elhagyására.



Máramaros megye prefektusa bejelentette, hogy a megye területén nappal is érvényesítik a részleges kijárási tilalomra vonatkozó előírásokat. Ezt azzal indokolta, hogy rendkívül nagy számban érkeztek haza a megyébe vendégmunkások, akik Európa fertőzött övezeteiben dolgoztak, és különben nem tudják betartatni a házi elkülönítés szabályait.



Az országban kedd reggelre nyolcra emelkedett a koronavírus halálos áldozatainak száma. Az utolsó (hétfőn délben) közzétett hivatalos adatok szerint az országban 576 személyt találtak fertőzöttnek, akik közül 73-at már gyógyultnak is nyilvánítottak. 5066 személyt tartanak intézményes karanténban, 72 247-en pedig házi elkülönítésben várják a vírus lappangási idejének a leteltét.



A román hatóságok hétfőn kénytelenek voltak elrendelni a Suceava megyei kórház bezárását, ahol 52 orvos és asszisztens fertőződött meg az új koronavírussal. Az intézményt a kétnaposra tervezett átfogó fertőtlenítés után nyitják meg újra, más megyékből odavezényelt személyzettel.



Horvátországban és Szlovéniában is nőtt a fertőzöttek száma, de egyelőre nem léptetnek életbe új szigorításokat a kormányok.



A szlovén kormány közel 3 milliárd eurós gazdaságélénkítő csomag elindítását tervezi a koronavírus okozta gazdasági nehézségek ellensúlyozására. Janez Jansa kormányfő kedden ismerteti a részleteket. A végleges törvénycsomagot pénteken fogadja el a kormány, majd továbbküldi a parlamentnek jóváhagyásra.



Szlovéniában egy nap alatt 28-cal, 442-re emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma, és eddig hárman haltak meg a járvány következtében. Mindhárman az idősebb korosztályba tartoztak, és más, krónikus betegségekben is szenvedtek.



A ljubljanai Kralji Ulice nevű, hajléktalanokat segítő szervezet arra kérte az illetékeseket, hogy ne feledkezzenek meg az utcán élőkről. A koronavírus-járvány miatt a hajléktalanok nem mernek a menedékhelyeken tartózkodni, mert azok túlzsúfoltak, és nem felelnek meg a fertőzés megelőzése céljából javasolt minimális higiéniai előírásoknak sem. Az egyesület szerint a rosszabbodó időjárási viszonyok miatt ezeknek az embereknek az utcán csak romlik az állapotuk, és ezért halálos lehet számukra, ha elkapják a vírust.

Horvátországban vasárnaptól betiltották a tömegközlekedést, és bezártak a piacok. Hétfőtől senki nem hagyhatja el lakhelyét, valamint az engedélyezett üzletek is rövidebb ideig tartanak nyitva. A szabályok betartását a hatóságok szigorúan ellenőrzik.



Az országban hétfő délután 16 órától kedd reggel kilenc óráig 46-tal, 361-re nőtt a fertőzöttek száma.