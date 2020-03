Járvány

Koronavírus - Meghaladta a 380 ezret a fertőzöttek száma világszerte

2020.03.24

Elérte a 381 499-et az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma kedd reggelre, miközben a halálesetek száma 16 557, a gyógyultaké pedig 101 794 lett - tájékoztatott honlapján a Johns Hopkins Egyetem.



A baltimore-i oktatási intézmény összesítése szerint a vírusfertőzést 168 országban és területen mutatták ki.



A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott az elvégzendő tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek egymástól.



Kínában (Hongkong és Makaó nélkül), ahol a járvány tavaly év végén elkezdődött, 81 545 esetet tartottak nyilván, 3281-en haltak meg és 73 266-an gyógyultak meg.



Kína után a leginkább érintett ország Olaszország 6077 halottal, 63 927 megfertőződéssel és mindössze 7432 gyógyulással. Olaszországban szinte megállt az élet. Giuseppe Conte miniszterelnök a hétvégén bejelentette, hogy ezentúl kizárólag a létfontosságú termékek előállítását és szolgáltatások nyújtását fogják biztosítani, minden másfajta termelési tevékenység egyelőre április 3-áig leáll. Nyitva maradtak az élelmiszerüzletek és a gyógyszertárak, de az összes hivatalt bezárták.



Spanyolországban keddre virradóra 35 136-ra emelkedett a fertőzöttek száma, a járványban eddig 2311-en vesztették életüket. A szükségállapotot április 11-éig meghosszabbították.



Németországban valamivel kevesebb, 29 056 fertőzött mellett 123 a halálos áldozatok száma, és 453-an gyógyultak meg. Negatív lett Angela Merkel német kancellár első koronavírus-tesztje, amelyre azért volt szükség, mert kimutatták a kórokozót (SARS-CoV-2) egy orvosnál, akitől pénteken védőoltást kapott tüdőgyulladást okozó pneumococcus baktérium ellen.



Franciaországban 20 123-an betegedtek meg, 862-en vesztették életüket és 2207-en távozhattak egészségesen a kórházból. Az országban kedd reggel életbe lépett az egészségügyi szükségállapot, amely két hónapig lesz érvényben.



Nagy-Britanniában hétfőn 336-ra emelkedett a halálos áldozatok száma, a regisztrált fertőzötteké pedig 6726-ra. Boris Johnson brit miniszterelnök rendelkezése értelmében a britek ezentúl csak a legszükségesebb esetekben hagyhatják el otthonukat.



Az Egyesült Államokban a regisztrált fertőzöttek száma 46 371, a halálos áldozatoké 586. Donald Trump amerikai elnök hétfő este bejelentette, hogy hamarosan megkezdődik az új típusú koronavírus elleni szer klinikai tesztelése New Yorkban.



Tovább nőtt a regisztrált fertőzöttek száma Iránban is: elérte a 23 049-et, a halottak száma pedig 1812. Haszan Róháni iráni elnök aláhúzta: Teherán nem fogadja el az Egyesült Államok által felajánlott humanitárius segítséget. Egyúttal leszögezte: ha Washington valóban segíteni akar Iránnak az új típusú koronavírus elleni harcban, törölje el az ellene hozott szankciókat.

Hétfő este világszerte több mint 360 ezer fertőzöttről, 15 488 halálos áldozatról és 100 462 gyógyultról tudtak. A vírus miatt legalább 50 országban vagy térségben szólítottak fel a hatóságok több mint egymilliárd embert, hogy maradjon otthon.