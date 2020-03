Járvány

Ausztriában meghaladja a négyezret a koronavírussal fertőzöttek száma

Meghaladja a négyezret a koronavírussal fertőzöttek száma Ausztriában, az előző naphoz képest ez 19,3 százalékos növekedés. A halottak száma 21-re nőtt. 2020.03.23 19:00 MTI

A koronavírussal fertőzött betegek közül 130-at kórházban ápolnak, közülük 14-en intenzív osztályon vannak. A betegek nagy része (3813) házi karanténban van, mivel betegsége enyhe lefolyású.



A legtöbb megbetegedést Tirolban (808) és Felső-Ausztriában (708) diagnosztizálták.



Gerald Hesztera, a belügyminisztérium szóvivője bejelentette, hogy Ausztriában 39 rendőr fertőződött meg a Covid-19 vírussal. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nagy részük nem szolgálatteljesítés közben fertőződött meg, többen közülük Tirolban síeltek.



Közölte: az osztrákok 95 százaléka betartja a kijárási korlátozásokat. Eddig 3679 feljelentést tettek a járvány megfékezésére irányuló intézkedések megsértése miatt. A legtöbb szabálysértés Bécsben, valamint Tirolban történt, ahol kimagasló a fertőzöttek száma. A szövetségi hadsereg katonái közül 19-en kapták meg a fertőzést.



A polgárőrség egy részét is mozgósítják. A tervek szerint háromezren vesznek részt a koronavírus elleni küzdelemben - jelentette be Klaudia Tanner védelmi miniszter.



Elmondta: vadászszázadokat hívnak be, teljes zászlóaljak mozgósítására nem kerül sor, hogy ne veszélyeztetettség a gazdaság működőképességét.



A szövetségi hadsereg sokféle feladatot lát el, Tirolban például élelmiszer-ellátással kapcsolatos teendőkkel foglalkoznak, lázat mérnek és a rendőrökkel együtt felügyelik a biztonságot, míg Stájerországban a határnál teljesítenek szolgálatot, de részt vesznek a forróvonalak kezelésében is.



Erwin Hameseder katonai megbízott kijelentette: a válság közepette még jobban megmutatkozik, mennyire fontos a polgárőrség, amely a szövetségi hadsereg gerince.



Heinz Faßmann oktatási miniszter bejelentette, hogy a központi érettségi vizsgák május 18-ától lesznek, azt megelőzően "két hét lenne ajánlott, hogy a 8. osztály pótolja az iskolai dolgozatokat, az érettségizők pedig ismét megszokják az iskolai közeget".



Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az érettségi vizsgákat megelőző 14 napban a tanulókkal szembeni követelmények nem lehetnek túl szigorúak.