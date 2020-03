Járvány

Koronavírus - A második egymás utáni napon csökkent a halottak és az új betegek száma Olaszországban

Ismét kevesebben, de így is hatszázketten haltak meg Olaszországban az új típusú koronavírus-járványban az elmúlt 24 órában, és ezzel 6078-ra emelkedett a Covid-19 betegség eddigi áldozatainak a száma - közölte hétfő esti tájékoztatóján az olasz polgári védelmi hatóság. A diagnosztizált fertőzöttek száma egy nap alatt szintén csökkent, de így is 3780 új beteget regisztráltak.



A halottak száma az utóbbi három napban folyamatosan csökkent: szombaton 793-an, vasárnap 651-en haltak meg, az elmúlt huszonnágy órában pedig 602-en.



Tovább csökkent az újonnan diagnosztizált betegek száma is, a szombati 4821 és a vasárnapi 3957 után.



A gócpontnak számító Lombardiában az új betegek száma 1555-tel emelkedett, az egy nappal korábbi 1991-hez és a szombati 3251-hez képest. A halottak száma 320-szal emelkedett, a korábbi 361-hez képest.



Az olasz gyógyszerügynökség (Aifa) bejelentette, hogy keddtől megkezdik a Japánban használt, Avigan névvel forgalmazott influenza-vakcina kísérleti alkalmazását.



A polgári légiforgalmi hatóság (Enac) engedélyezte a személyek mozgását ellenőrző drónok használatát a városok területén.