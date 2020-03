Járvány

Koronavírus - Romániában követhetetlenné vált a fertőzések útvonala

Románia is bekerült a 'sárga zónába' a koronavírus-fertőzések térképén, miután a fertőzöttek száma meghaladta az ötszázot. Az ilyen országokból érkezőket házi elkülönítőbe küldik.

Hétfőn ugyanakkor megugrott, az előző naphoz képest több mint duplájára, 143-ra emelkedett a 24 óra alatt regisztrált új fertőzések száma. Az országban hétfő délig 576 embernél mutatták ki az új típusú koronavírust.



Mintegy ötezren vannak intézményesített karanténban, és több mint 72 ezren otthoni elkülönítésben. 15 koronavírusos beteget kezelnek intenzív osztályon, 73 fertőzöttet pedig gyógyultnak nyilvánítottak.



Romániában eddig 5, egyéb súlyos betegségekben is szenvedő halálos áldozata volt a kórnak, külföldön 8 Covid-19-ben szenvedő román állampolgár halt meg.



A román belügyminisztérium 141 esetben indított büntetőeljárást, és 665 esetben szabott ki bírságot a karanténrendelkezések megsértése miatt.



A szombaton kiadott katonai rendelet alapján 118 olyan embert helyeztek hatósági karanténba, akik nem tartották be az otthoni elkülönítésről szóló hatósági rendelkezést.



Az egészségügyi hatóságok szerint immár követhetetlenné vált Romániában a koronavírus-fertőzések útvonala: hétfőn a friss fertőzöttek és halálos áldozatok között is több olyan volt, aki nem járt külföldön, és nem szerepelt a már ismert fertőzöttek kapcsolatai között.



Ellenőrizhetetlenné vált a fertőzés terjedése több romániai kórházban, köztük a kelet-romániai Suceava sürgősségi kórházában is, ahol hétfőig 18 orvos és 9 asszisztens kapta el a betegséget.



A bukaresti egyetemi kórház igazgatóját is azért váltotta le az egészségügyi miniszter, mert - a szükséges óvintézkedések hiányában - a kórház két, más diagnózissal beutalt betege is ott fertőződött meg koronavírussal.



A Covid-19 első romániai halálos áldozatai közül ketten ezekből a kórházakból kerültek a járványkórházakba, ahol már nem tudták megmenteni életüket.