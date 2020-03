Koronavírus - Drámai felvétel egy spanyol kórházból

Drámai videó terjed a Twitteren. A felvétel egy spanyol kórházban készült, többek szerint a legnagyobb madridi kórházban, melyet egyébként Európa egyik legjobb kórházának tartanak.



A felvételen látható, hogy a betegek a földön fekszenek, mivel a drasztikusan megnövekedett esetszám miatt már nincsen számukra elegendő kórházi ágy.



Spanyolországban meghaladta a kétezret a koronavírus halálos áldozatainak száma. Az összesen regisztrált fertőzések száma több mint 33 ezer, egy nap alatt 4500 új megbetegedést igazoltak a vizsgálatok. Az áldozatok száma 462-vel nőtt 24 óra alatt. A fertőzésből 3355-en épültek fel, ami további 780 gyógyult esetet jelent vasárnaphoz képest.

Video of a hospital in Spain. Watch it. Watch it again with the volume up.

Now cancel that brunch.

Postpone that coffee meet-up.

Rain check that dinner with friends.

Sucks doesn't it? But not as hard as this 👇#COVIDー19 #coronavirus #StayAtHome



pic.twitter.com/LM9BnFQf3E