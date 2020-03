Járvány

Koronavírus - Szigorítások több térségbeli országban

Átlépte az ezret vasárnap reggelre az új koronavírussal fertőzöttek száma Csehországban. A prágai egészségügyi minisztérium honlapján megjelent legfrissebb kimutatás szerint a fertőzöttek száma 1047-re nőtt a szombat esti 995-ről, a gyógyultak száma ötről hatra emelkedett, míg laboratóriumi tesztet már 15 544 személyen végezték el. A járványnak Csehországban eddig áldozata nincs!



Éjszakai kijárási tilalmat vezetett be az új típusú koronavírus-járvány megfékezése érdekében Észak-Macedónia, vasárnaptól 21 és reggel 6 óra között tilos utcára lépnie a lakosságnak.



Az országban leállították az éjszakai tömegközlekedést, és a taxik is csak kórházba vagy gyógyszertárba szállíthatják az embereket 21 és 6 óra között. Emellett betiltották az öt főnél népesebb összejöveteleket.



Szerbia a jövő csütörtökig 15 millió, majd további 35 millió maszkot vásárol még a jövő hét során, a következő hetekben pedig még 50 millió védőmaszkra lehet számítani. Az idősek - akik kizárólag vásárlás céljából hagyhatják el otthonaikat - az élelmiszerüzletekbe lépés előtt ingyen maszkot kapnak. Vasárnap reggelre 171-ről 188-ra nőtt a fertőzöttek száma a nyugat-balkáni országban.



Horvátországban vasárnaptól betiltották a tömegközlekedést. Eddig több mint 14 ezer emberrel szemben rendeltek el otthoni karantént. Vasárnap reggeli közlés szerint az országban jelenleg 206 fertőzöttről tudnak, 78-val többről, mint előző nap.



Szlovéniában egy nap alatt 42-vel, 383-ra emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma. A LOT lengyel állami légitársaság múlt vasárnap elindított akciója keretében eddig 150 különjárattal több mint 23,5 ezer lengyelt szállítottak haza a világ különféle országaiból - közölte a lengyel külügyi szóvivő. Összesen több mint 45 ezren regisztráltak a LOT charter járataira, a légihíd továbbá is folytatódik.



A visszatérőket 14 napos karanténba helyezik, ők teszik ki a jelenleg több mint 55 ezer fős fertőzésgyanús, többségében nem kórházban, hanem otthonában elkülönített csoport többségét. Lengyelországban vasárnap reggelig 547 Covid-19-fertőzést regisztráltak, azaz 24 óra alatt 108-cal nőtt az ismert betegek száma. Eddig öt idős ember halt bele a betegségbe.