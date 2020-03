Földrengés

Többen megsérültek egy földrengésben Zágrábban - képek

Földrengés volt Zágrábban vasárnap reggel, többen megsérültek, megrongálódott a város jelképének számító katedrális; a rengést Magyarországon is érzékelték.

A zágrábi sajtó jelentése szerint a horvát fővárosban mintegy tíz másodpercen keresztül rengett a föld, az emberek az utcákra menekültek, elment az áram, több épület homlokzata is sérült, a zágrábi katedrális 108 méteres egyik tornyának egy része letört, és leesett a kereszt is, károkat okozva a környező épületekben.

Vannak sérültek - közölte a zágrábi mentőszolgálat illetékese a Jutarnji List című napilappal, hozzátette azonban, hogy a legtöbben csak könnyebb sérüléseket szenvedtek, egy gyerekre egy épület tetejének része esett rá, de az ő állapota is stabil.



Többen a lakásukban rekedtek, Zoran Milanovic államfőt evakuálni kellett.



A belügyminisztérium azt kérte az emberektől, hogy menjenek az utcára, viszont igyekezzenek betartani a szükséges távolságot egymástól, hogy az új típusú koronavírus-fertőzéseket megelőzzék.

A CSFK GGI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium MTI-hez eljuttatott közleménye szerint vasárnap reggel 6 óra 24 perckor a Richter-féle skála szerinti 5,6-os földrengés keletkezett a horvát főváros, Zágráb térségében, mintegy 9 kilométeres mélységben. Nem sokkal később, 7 óra 1 perckor újabb földrengés volt Zágráb térségében, amelynek magnitúdója 5,1 volt a Richter-féle skálán. A földrengést és az utórengést is érzékelték Magyarországon.

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Kalamár Norbert elmondta: a hajnali rengés miatt Muraszemenyén megrepedt egy ház fala, de tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség. Az első órákban további bejelentések nem érkeztek - tette hozzá.



A rengés epicentrumától alig száz kilométerre lévő Nagykanizsa polgármestere, Balogh László sokakkal együtt maga is érzékelte a 6 óra 24 perckor történt rengést, majd a 7 óra utáni utórengést.

Mint az MTI-nek elmondta: a közösségi oldalakon is gyorsan terjedt a hír, de a katasztrófavédelem helyi vezetőjével történt egyeztetése után azt az információt kapta, hogy nincsenek jelzések károkról, az áramszolgáltatásban sem volt fennakadás.



A Zalai Hírlap online kiadása arról számolt be, hogy a megye egész területén, de Somogy és Vas megyében is nagyon sokan érzékelték a rengést, de károkról nem kaptak beszámolót. Sokan az ágyak remegésére, tárgyak, bútorok mozgására ébredtek.